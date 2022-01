Hallan un poderoso objeto brillante jamás visto en la Vía Láctea

#ICYMI A @Nature paper published today describes what astronomers think could be a neutron star or a white dwarf—collapsed cores of stars—with an ultra-powerful magnetic field. https://t.co/PSfpzi6oMM @CurtinMedia @CurtinUni @PawseyCentre @CSIRO_ATNF @ColourfulCosmos pic.twitter.com/Xx71yYWuzI