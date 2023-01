Hallan camioneta de la prófuga Dalia López en un shopping de Asunción

El comisario Pedro Bavera, de la Comisaría 10ª Metropolitana, informó a través de Monumental 1080 AM que el hallazgo se produjo aproximadamente a las 18:00 del sábado último.

Según detalló, el guardia de seguridad del centro comercial alertó a través del Sistema 911 de la Policía Nacional sobre la presencia de un vehículo que se dejó aparcado en el estacionamiento del lugar, tras lo cual acudieron los efectivos.

Nota relacionada: El poder de Dalia López es tan grande que la Policía no la puede encontrar, sostiene fiscal

Al llegar, encontraron que se trata de una camioneta de la marca Toyota, modelo Hilux, de color negro, año 2017, pero que no contaba con chapa. En tanto, al verificar el número de chasis se pudo confirmar que pertenece a la empresaria buscada.

El jefe policial señaló que inmediatamente se convocó la presencia de agentes de Criminalística, del Ministerio Público y explosivitas, tras lo cual el rodado quedó incautado y trasladado hasta el Departamento contra el crimen organizado.

Hijo de Dalia quiso llevar vehículo

Posteriormente, con la intención de retirar el vehículo, llegó hasta el sitio el hijo de la mujer, quien alegó que supuestamente un amigo suyo estaba usando la camioneta y que dejó estacionada en el sitio.

No obstante, la institución policial no le permitió llevar el rodado, debido a que quedó incautado en el marco de la búsqueda de la propietaria.

El comisario manifestó también que ya se logró acceder a imágenes de circuito cerrado de las inmediaciones del lugar para identificar quien dejó el vehículo en el shopping.

Posteriormente, el comisario Sergio Insfrán, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, confirmó a Monumental 1080 AM que del rodado bajó una pareja, pero que aún no pueden afirmar si se trata o no de la prófuga. Señaló que no se descarta que la mujer esté por Paraguay.

Según explicó el jefe policial, detrás de la camioneta llegó otro rodado, en el cual los dos ocupantes subieron. El guardia se acercó y les manifestó que no podían dejar el vehículo en el estacionamiento, ya que está destinado a clientes, pero pese a esto, lo abandonaron en el lugar.

¿Quién es Dalia López?

Dalia López está sindicada por el Ministerio Público como líder de un banda que se dedica a falsificar documentos nacionales y sería la responsable de los documentos adulterados del ex astro del Barcelona Ronaldinho y de su hermano, Roberto de Assis Moreira, quienes fueron detenidos en Paraguay por el caso.

Por ello, fue imputada por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. Además, también fue vinculada al avión iraní que pasó por Paraguay y fue retenido en Argentina, debido a que sus ocupantes están ligados a una organización terrorista.

Lea también: Los vínculos entre el avión iraní y la empresaria prófuga Dalia López

En setiembre de 2021, el fallecido fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia por sicarios, afirmó que la empresaria tiene un poder que supera la capacidad de búsqueda de la Policía Nacional. Esto, teniendo en cuenta que posee reiterados pedidos de orden de captura nacional, pero sigue con paradero desconocido.

En tanto, manifestó que la empresaria buscada posiblemente goza de una protección política y que, además, sus operaciones falsificando documentos también le estarían sirviendo como una logística importante para su escape de las autoridades.

Además de Dalia López, también se encuentra prófugo como cómplice el empresario brasileño Wilmondes Souza Lira, quien también tiene orden de captura nacional e internacional y fue declarado en rebeldía.