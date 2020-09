Haciendo frente a la crisis con una dosis de creatividad y optimismo

La pandemia del coronavirus golpeó fuertemente al sector de los eventos sociales, es por eso que varias personas que componen ese grupo tuvieron que reinventarse, con la frente en alto, buscando alternativas para seguir adelante y poder abonar sus deudas.

Samira Teme es coordinadora de eventos, también se encarga de montar mesas de dulces y realizar decoraciones en eventos pequeños y cumpleaños infantiles, sin embargo, cuando se impuso la cuarentena total sus eventos programados quedaron suspendidos, su actividad laboral fue nula.

“Cuando comenzó la cuarentena tenía mucha incertidumbre y un poco de miedo. Mi rubro fue muy golpeado y hasta hoy no fue habilitado completamente”, comenta la profesional.

Sin embargo, con actitud valiente y positiva, pese a que sus ingresos fueron afectados, trató de cumplir con sus compromisos contraídos.

“El golpe económico que tenemos es lo que más nos afectó, hoy día nos vemos obligados a refinanciar las deudas y buscar otras opciones de general ingresos”, relata.

Volver a las raíces. Y eso es lo que hizo, no tuvo otra alternativa que reinventarse. Sin quedarse con los brazos cruzados Samira, que se denomina una apasionada de la pastelería, la confitería y la chocolatería; conocimientos que adquirió años atrás, se puso el delantal y empezó a hornear deliciosos postres.

“Había realizado cursos de capacitación, porque uno de mis sueños siempre fue tener una confitería con salón para té”, menciona.

Poco a poco fue afianzando clientes, combinando sus habilidades en la cocina y con las manos, preparando delicias dulces y saladas para acompañar a los arreglos florales, bouquet de globos y realizando pequeñas decoraciones para celebraciones en las casas de sus clientes.

“Mis amistades y a través de ellos nuevos clientes me contactaban para pedir arreglos con globos y tortas, algunas opciones para regalar. Es así que hoy día estoy totalmente abocada a estas actividades, que si bien es cierto no cubren el volumen de ingresos de los eventos, me están ayudando a salir adelante y obviamente espero que la demanda siga creciendo”, dice optimista.

Además, entre sus servicios incorporó canastas de desayuno con arreglos, combos de bocaditos dulces y salados con torta, arreglos personalizados y bocaditos saludables, así de a poco va diversificándose, todo conforme al pedido del cliente.

Con esperanzas Samira anhela que vuelvan los eventos para seguir realizando sus actividades laborales, además pretende seguir potenciando su nuevo proyecto especialmente en la parte de pastelería, confitería y chocolatería, persiguiendo su gran sueño de habilitar su propio salón de té.

“Espero seguir con salud y volver a las actividades normales. Poder seguir en el rubro de los eventos y volver a esos ajetreados días”, finaliza la emprendedora.

Para solicitar presupuesto de las delicias que prepara Samira y los hermosos arreglos, pueden contactar al (0986) 685-051.