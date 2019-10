Hacienda solicita embargo a bienes de Ramón González Daher por evasión fiscal

Así lo confirmó el juez José Miguel Villalba, quien explicó a Monumental 1080 AM que recibió el pedido a través del sistema informático durante la mañana de este viernes.

El magistrado explicó que a partir de este momento se analizarán las documentaciones remitidas por Hacienda.

“Llevamos el caso a la Abogacía del Tesoro y el Ministerio de Hacienda va a hacer todo lo que está dentro de las leyes para garantizar el cumplimiento tributario al Estado paraguayo”, dijo el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, a la misma emisora radial.

La medida solicitada por el Fisco fue ingresada como medida precautoria en carácter de urgente, la cual tiene dos días como plazo de resolución, según explicó el magistrado.

Los documentos que acompañaron el pedido serán analizados y posteriormente el juez se expedirá sobre el caso.

Ramón González Daher está siendo investigado por evasión fiscal, ya que tuvo un importante aumento en su patrimonio, pero no tributó por ello.

En un principio, la SET le habría impuesto una sanción de USD 25 millones, pero Ramón González Daher pidió una reconsideración de la sanción, la cual ahora se encuentra en sumario y puede resultar en una disminución de la multa o en aumento de la misma.

El dirigente deportivo también se encuentra en la mira de la Fiscalía por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero y usura.

Según la investigación del Ministerio Público, el ex presidente de la APF está siendo indagado por un supuesto esquema que consistía en préstamos hipotecarios que daba el ex legislador a personas necesitadas de dinero, pero cuando los prestatarios querían devolver el importe, este no se hacía encontrar y directamente les quitaba sus viviendas.

Por su parte, Ramón González Daher afirmó días pasados que no realizó ninguna actividad fuera de la ley e incluso dijo no tener la cantidad de dinero que representa la multa, por lo que no pudo haber evadido al Fisco.