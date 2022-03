Guitarrista de A-ha comparte llamativas fotos tras paseo por Asunción

El artista realizó un minitour por Asunción el lunes último en el marco de su "día libre" y sorpresivamente encontró una peluquería con una cartelería que señalaba su apellido (Savoy) con la cual posó para una instantánea que compartió en su cuenta de Facebook.

El grupo reconocido internacionalmente por su hit Take me on actuó por primera vez en Paraguay, ofreciendo un inolvidable espectáculo y en esa oportunidad, el guitarrista dijo en guaraní "rohayhu", mientras que el tecladista Magne Furuholmen hizo lo propio pronunciando "Mba'éichapa".

El guitarrista también compartió algunas imágenes previas al concierto en Asunción y de su vuelo de partida rumbo a Chile, con las palabras: “Una vez más con sentimiento”. Acción similar realizó el cantante Morten Harket, quien publicó fotos del memorable show diciendo en inglés: "¡Gracias Asunción!"

En tanto, el tecladista Magne Furuholmen también compartió una foto y comentó: “¡Muchas gracias a Paraguay por el cálido recibimiento esta noche!".

La agrupación formada en Oslo, en 1982, arribó al país por primera vez como parte de la gira por los 35 años de su primer disco Hunting High and Low (1985), que incluía el tema Take me on.