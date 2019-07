Gremio insiste en que se necesita duplicar presupuesto del MSP

“Un presupuesto irreal es un presupuesto que solamente se supone y no se ejecuta. El Ministerio de Salud Pública arrastra una deuda histórica. Eso no solamente marca un enorme déficit, sino que también una irrealidad en cuanto a un presupuesto aprobado para una cartera tan importante y sensible que es el Ministerio de Salud”, señaló el doctor Irala.

PROYECCIÓN. El MSP dispone este año de un presupuesto de G. 5.598.858.784.846, de los cuales se ejecutó en lo que va del año un promedio del 38%. “El presupuesto para salud pública, muy lejos de la irrealidad, sostenemos desde hace años. Para apuntar a condiciones mínimas se necesita por lo menos duplicar el presupuesto en salud. Tiene que ser blindado y garantizado”.

Históricamente la ejecución ronda el 65% a 70%, dijo. “Si no se apunta a la duplicación y al blindaje vamos a seguir en las mismas. Vamos a seguir soportando promesas y proyectos en power point”.

Criticó que constantemente se dice que hay presupuesto para construir el hospital de Barrio Obrero, pero aún no se avanza con el proyecto. “Es muy preocupante nuestra situación real”, lamentó.

“El presupuesto tiene que ser duplicado para empezar por lo menos a gatear. Por otra parte, buscar los mecanismos para blindar, porque el presupuesto termina siendo irreal”.

La deuda con proveedores, de gestiones anteriores al 31 de diciembre del 2018, estimativamente es de más de G. 560 mil millones. El MSP está amortizando actualmente el pasivo, mediante una transferencia de USD 50 millones a aquellos casos certificados.

El equipo económico del Ministerio de Salud Pública está trabajando en la elaboración del presupuesto 2020, que se presentará al Congreso Nacional.