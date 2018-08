Gobierno recula sobre Constituyente y se centrará en reforma electoral

El cambio de postura se da luego de que distintos referentes políticos que no son del partido de Gobierno dijeron que con el actual sistema electoral partirían en desventaja para la elección de convencionales constituyentes y, se abriría la posibilidad de que en la reforma los cambios se hagan a medida de los partidos tradicionales.

“Empecemos por el Código Electoral. Parece que esa zona tiene más consenso, no hay inconveniente, y postergaremos para más adelante el debate sobre la cuestión constitucional; de hecho, sí hay muchas cosas que se pueden cambiar, hay muchas cosas que se podrán hacer por enmienda”, enfatizó Villamayor.

El ministro se mostró sorprendido por el hecho de que supuestamente la oposición en principio estaba interesada en debatir cambios en la Constitución Nacional, pero al final ahora lo rechazan.

“Creímos escuchar de parte de la clase política un reclamo para que esto suceda, para sentarnos a discutir, y nos dicen que no quieren esto; entonces no hay problema, no es nuestra agenda”, indicó.

Afirmó que pareciera que al hablar de reforma es solo para analizar la reelección y remarcó que la posición del mandatario es no volver a presentarse para una eventual reelección.

Reunión en pie. El viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Juan Villalba, confirmó ayer que hicieron la convocatoria a las agrupaciones políticas a una reunión para el próximo 4 de setiembre, a partir de las 8.00, en el Hotel Excelsior y que el objetivo es crear una gran mesa de trabajo y de debate sobre temas de interés nacional.

Reconoció que la agenda en principio se circunscribirá al ámbito del Código Electoral, pues existe ese consenso haciendo una recopilación de las opiniones. “Lo que haremos es, con agenda abierta, tratar todos los temas con énfasis sobre la reforma del Código Electoral”, apuntó.

Asesor político afirma que se medirán las reacciones

Carlos Amarilla, asesor político del presidente de la República, manifestó que están empezando a medir las reacciones en torno a la posible realización de una Convención Constitucional. El tema salió el tapete desde el Ministerio del Interior. “Nosotros vamos a empezar a analizar y auscultar el interés ciudadano respecto a ese tema. En su momento se tomará una decisión. Estamos simplemente en el inicio de una prospección para ver como sienten los partidos”, indicó Amarilla. Desde sectores de la oposición indicaron que antes de iniciar un debate sobre la Reforma Constitucional, es necesario discutir sobre modificación del sistema electoral. Al respecto, Amarilla afirmó que “todo eso se va ir hablando poco a poco”. Consideró que aún hay mucho tiempo y que se está instalando el tema. “A partir de ahí hay que construir el itinerario”, indicó luego de la visita que realizó el mandatario a los integrantes de la Cámara de Senadores. Sobre el caso del senador Óscar González Daher, acotó que es un tema que debe ser resuelto en el Congreso.