Gobierno espera cerca de 1 millón de vacunas en los próximos 20 días

Acevedo indicó que el jueves se embarcan unas 100.000 dosis de la vacuna India Covaxin, que son producto de las donaciones de dicho país y que arribarán a Paraguay entre el lunes y el martes.

También adelantó que entre 20.000 y 40.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik-V llegarán en las primeras semanas de mayo, según lo informado por los laboratorios rusos. Asimismo, señaló que 400.000 dosis de la vacuna Moderna, donadas por Qatar, arribarían a Paraguay entre los 15 y 20 días.

Entre otras cosas, agregó que se perfeccionó el contrato con el laboratorio indio Barack Biotech y que se acordó la compra de dos millones de vacunas Covaxin.

En ese sentido, dijo que se tendría un adelanto de entre 300.000 y 500.000 en los próximos 20 días y que el contrato establece un plazo máximo de 180 días para la entrega total de las dosis. El dinero es producto de la cooperación internacional entre Taiwán y Paraguay.

El ministro se quejó de las vacunas del mecanismo Covax, que lidera la Organización Panamericana de la Salud, aunque el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció el arribo de unas 134.000 para el próximo 26.

El canciller aseveró que no se puede hablar con certidumbre sobre la llegada de las mismas y que en febrero ya se tenía que recibir un lote interesante y no llegó, mientras que otro lote también tenía que llegar después de las 34.000 y no se dio, pero que se tiene ahora la promesa de que llegarán a fin de mes más de 100.000.

“Sobre eso no me atrevo, no quiero despertar expectativas fraudulentas. Confío en que de repente se puedan redimir y arriben estas cien y tantas miles de vacunas provenientes del sistema Covax que ha producido mucha irritación y crispación en nuestra sociedad”, remarcó.

A largo plazo, Acevedo sostuvo que se podría firmar un convenio con Cuba para el intercambio de vacunas por alimentos, como una cooperación entre ambos países y que se está preparando una teleconferencia entre especialistas e investigadores.

Finalmente, mencionó que la información que se tiene es que a medida que Estados Unidos empiece a producir en exceso las vacunas serán destinadas también para países de Latinoamérica, entre ellos Paraguay.