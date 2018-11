Gobierno argentino no cuenta con medios para reflotar submarino

El ministro de Defensa de Argentina , Oscar Aguad, reconoció este sábado que el Gobierno no tiene medios para reflotar el submarino ARA San Juan , localizado esta madrugada en el fondo del océano Atlántico.

"Yo diría que no. Que no tenemos medios. No teníamos ni los medios para bajar al mar. Tampoco tenemos ROV (vehículos de inspección remota) para bajar a esas profundidades. Ni tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características", señaló Aguad en una rueda de prensa este sábado en Buenos Aires.

Por su parte, el jefe de la Armada, José Luis Villán, afirmó que para sacar el aparato, como reclaman los familiares de los 44 tripulantes, hay dos límites: el legal, ya que la jueza que investiga lo que ocurrió al ARA San Juan debe determinar en qué momento se podrían remover los restos, y el otro es de la técnica.

El submarino argentino ARA San Juan sufrió una implosión cuando se perdió su rastro, hace un año y un día, y quedó alojado en una hondonada de 907 metros que provocó que quedara oculto para los radares.

El lugar donde fue hallado es donde debía estar a las 10.53 (del 15 de noviembre de 2017). En la área 1, la zona de búsqueda donde se empezó todo.

Los familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan están muy shockeados, a consecuencia del hallazgo del buque.

La compañía estadounidense, que cobrará USD 7,5 millones por el desenlace, especificó que el sumergible estaba a unos 600 kilómetros de la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia.