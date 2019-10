Giuzzio sostiene que el PCC está desalentado por capturas de sus jefes

Consultado acerca de supuestas intenciones del Primer Comando Capital (PCC) de establecer su base principal en Paraguay, el titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio , respondió que no se descarta tal hecho.

No obstante, consideró que el grupo criminal está debilitado o desalentado porque la mayoría de sus jefes fueron capturados o perdieron la vida en enfrentamientos o en las propias cárceles.

“Si se establecen en Paraguay van a generar una guerra abierta, pero este no es el momento en que puedan intentarlo porque las circunstancias no le favorecen”, dijo el secretario de Estado en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

El reciente golpe a uno de los líderes del PCC en el país se dio a mediados de este octubre, con la captura de Levi Adriani Felicio, de 53 años, supuesto jefe narco de nacionalidad brasileña.

De acuerdo con las investigaciones, este hombre era considerado como uno de los principales abastecedores de drogas del grupo criminal brasileño. El mismo ya fue expulsado de Paraguay y está preso en Brasil.

Tras la detención de Levi, también cayó su supuesto brazo logístico identificado como Marcio Gayoso, de 27 años. Según la Senad, el joven era el encargado de coordinar la comercialización de armas y drogas en la frontera.

Por el momento, continúan las investigaciones con relación al caso de Felicio a cargo de agentes de la Senad, específicamente, se busca identificar el mercado que manejaba en el territorio nacional.

Otro presunto líder del PCC también fue detenido durante los últimos días en la ciudad de Hernandarias. Se trata de Alfredo Barreto Gullón, de 34 años, quien fue bautizado en la facción criminal con el alias de Alba.

Se presume que el hombre manejaba un grupo criminal en Alto Paraná.