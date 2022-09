Gafilat pone la lupa en cantidad y calidad de ROS en lucha antilavado

El equipo evaluador del organismo intergubernamental refiere puntualmente, en su análisis del apartado de inteligencia financiera, que la reducida calidad de los ROS que están siendo enviados por algunos SO tiene un impacto directo “en la cantidad y en la calidad” de los informes diseminados por la Seprelad, los cuales deben ponerse a consideración de estamentos como la Fiscalía, entre otros.

“La cantidad total de ROS recibidos, y la cantidad de reportes considerados en los casos que finalmente fueron remitidos al Ministerio Público, muestra que la Unidad de Inteligencia Financiera - Seprelad requiere de recursos y capacidades para el manejo de la información y que dicha información sea de calidad”, sostienen los examinadores.

Esfuerzos. El Gafilat resalta que desde la Seprelad iniciaron actividades para medir la calidad de los reportes desde el año 2018 en adelante, las estadísticas de las calificaciones de valoración objetiva no se han modificado de forma significativa, y, por el contrario, indica que los reportes de valoración alta (los de mayor riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo) disminuyeron para los años 2019 y 2020. En 2019 los ROS de riesgo alto representaron el 0,55% del total, mientras que para el año 2020 el porcentaje bajó al 0,41%.

Distribución. Otro de los aspectos analizado es la distribución de los ROS por sector. Entre 2015 y 2021 el 90% de los reportes corresponden a los bancos, 4% corresponde a las casas de cambio, 2% a los escribanos y el restante 4% se distribuye entre 15 SO. “Existe un bajo volumen de ROS de algunos SO y en particular, de las Apnfd (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) en las cuales algunos de ellos acumulan un reporte en los últimos cinco años, o aún no envían su primer ROS”, detalla.

Es igualmente llamativo para el Gafilat el bajo número de reportes enviados en el periodo de análisis por parte de instituciones como las remesadoras (63 reportes), las administradoras de fondos mutuos (1 reporte), y las casas de bolsa (75 reportes). En este mismo sentido, los datos muestran un bajo nivel de reporte de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), empresas de transporte de caudales y casinos.

El nivel de comprensión de los riesgos LA/FT es distinto entre los sujetos obligados (SO). En el caso del sector financiero, es más alto.

Advertencia de firmas de maletín

En su informe de evaluación mutua, el Gafilat sostiene que en Paraguay se evidencia el riesgo de la utilización de empresas “de fachada” (o de maletín) para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esto representa “un riesgo relevante en el sistema”, de acuerdo a lo que sostiene el análisis de los evaluadores de nuestro país sobre este punto.

El reporte del organismo resalta que Paraguay cuenta con un estudio sectorial de riesgo de personas jurídicas e implementó medidas para impedir el uso indebido de las personas y estructuras jurídicas, pero que aún queda trabajo por hacer para aumentar la comprensión de los riesgos relacionados.