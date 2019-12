Funcionario del PLRA denuncia atrasos salariales

"Mi demanda también contempla el no pago del seguro social de IPS. Todos los meses se venía descontando el 9,5% proporcional al salario", expresó Cabello.

Sin embargo, según Cabello, el PLRA supuestamente no transfería el dinero que descontaba a sus empleados en concepto de seguro social, pues explica que tanto él como sus compañeros no pudieron ser atendidos en IPS porque sus seguros figuraban como no pagados.

Lea también: Llano dice que el PLRA está en bancarrota y critica manejo de Alegre

"Todo este año se estuvo pagando el salario de forma atrasada. Cada dos o tres meses. Fue una constante con la excusa de que no hay recursos ni transferencias de la Justicia Electoral, pero con eso no se puede vulnerar el derecho de los trabajadores", señaló.

Cabello manifestó además que ya se pidió la intervención del Ministerio de Trabajo, agregando que existen otras denuncias que llegaron a instancias judiciales porque el PLRA no se habría presentado a las mediaciones correspondientes.

"Hay casos donde los trabajadores ganaron la denuncia y actualmente están en periodo de pagos. Otros fueron despedidos de manera irregular pero no cobraron su aguinaldo proporcional", apuntó.

Por último, Cabello afirmó que el PLRA asfixia a los trabajadores hasta que no les queda otra opción que renunciar. Sostuvo que se trata de un plan intencional para no despedir al personal y así no pagar lo que corresponde por un despido.

"No le pagan el salario por meses. Cuando pasa eso se quedan sin poder cubrir sus necesidades y tienen que renunciar y buscar otro trabajo. De esta forma abandonan muchos derechos", sentenció.

Desde Última Hora se intentó contactar con Efraín Alegre para conocer su versión del caso. Sin embargo, no contestó a las llamadas realizadas al número celular con terminación 465.