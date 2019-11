Fuga: “Solamente fui a pasar una noche con mis hijos”

Prieto Meza tiene 9 denuncias por hurto, hecho que acepta, pero que señaló en muchos casos es por problemas con sus familiares, al mismo tiempo de revelar que hace diez años es adicta a estupefacientes.

La detenida fue trasladada nuevamente al calabozo de la Comisaría de Mujeres, donde habló con los representantes de medios de comunicación y reveló que le extrañaba a su bebé de 9 meses y otros dos hijos menores que quedaron con la abuela.

Aprovechó un descuido de la Policía que le custodiaba, luego de que esta abriera el candado del calabozo para limpiar la comisaría, según su versión. “Salí caminando y me crucé con muchos policías, nadie se percató. Fui hasta la parada de taxi y de allí me fui a casa. No pagué nada, no tenía plata. Le expliqué mi situación y me llevó”, afirmó.

En la comisaría señalaron que se escapó por la ventana luego de fingir un malestar. La uniformada que estaba con ella le sacó afuera, y cuando fue a buscar agua, la misma aprovechó para huir, según la versión policial.

Prieto Meza dijo que hacía 3 días que no veía a sus hijos y que salió para estar con ellos porque tal vez luego no les pueda ver por un tiempo. Señaló que pasó la noche en un yuyal hasta que en la madrugada de ayer fue a la casa de su madre a dormir con sus hijos y luego en la mañana se presentó ante la Subcomisaría Nº 5 con su abogado, para seguir detenida. EM