Friedmann detalló que el Crédito Agrícola de Habilitación y el Fondo Ganadero mostraron su apoyo a los pequeños productores con más de 11.000 clientes atendidos de marzo a junio de este año por medio de dichos programas, informó el periodista de Última Hora Roberto Santander.

“Casi la totalidad de los USD 20 millones que fueron de la Ley de Emergencia a ese fondo se usó. Para nosotros es una gran satisfacción dentro de la limitación que tiene el Crédito Agrícola poder subir cinco veces la cantidad de crédito que habitualmente entregaba. Lo mismo ocurre con el Banco de Fomento, ha sido desatendido por muchos años y hoy está entregando 10 o 15 veces más de la cantidad de créditos que estaba entregando habitualmente”, explicó.

Sin embargo, cuestionó que esa misma actitud no se ve en la banca privada. “Es un tema que nos preocupa de sobremanera”, refirió.

Señaló que desde el Poder Ejecutivo se impulsaron proyectos de ley, con respecto al Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy) y con respecto a otras garantías. Así también, comentó que el Banco Central del Paraguay emitió ocho resoluciones facilitando la liquidez a la banca privada.

No obstante, dijo que la queja de todos los sectores con respecto a las Mipymes es que no estaban llegando los préstamos. “Es cierto, no están llegando los créditos, a excepción de algunos bancos, que son los que tienen que efectivizar, operativizar los créditos, no se están moviendo, pero la culpa viene al Ejecutivo”, expresó.

Agregó que como muestra de apoyo, una de las resoluciones del BCP les otorgó USD 1.500 millones más de liquidez a los bancos privados. “Fogapy le otorga garantía estatal de que si Rodolfo no cumple con el crédito, hasta un 70% a 80% el Estado se hace cargo”, explicó.

Aseguró que desde el Ejecutivo se dotó de toda la batería legal para que las Mipymes reciban el dinero, pero que si los bancos privados “no se ponen a hacer lo que tienen que hacer”, no se llegará a todas las Mipymes.

Pidió a los bancos privados no especular si se va a poder pagar o no el crédito. “Este es nuestro problema, y es real y cierto el reclamo. No pasa por el Poder Ejecutivo o por Agencia Financiera de Desarrollo, pasa por que las bancas privadas utilicen las herramientas”, insistió.

Defendió que el Banco de Fomento solo cuenta con el 5% de clientes de la cartera, mientras que el sector privado tiene un 95%. Añadió que existen casos en que los bancos privados incluso subieron la tasa de interés a sectores que no tienen riesgos de producción por la pandemia.