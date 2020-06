Fiscalía se llama a silencio sobre investigación de DDJJ

Desde el Ministerio Público aún no se pronunciaron acerca de las declaraciones juradas que salieron a la luz en la mañana del miércoles.

Los fiscales de los departamentos de lucha contra delitos económicos y anticorrupción no dieron a conocer si investigarán de oficio presuntas irregularidades que podrían presentar las declaraciones.

ÚH intentó comunicarse con la fiscal adjunta de esta dependencia, Soledad Machuca pero ésta no respondió a los requerimientos.

También nos contactamos con la dirección de comunicación de la Fiscalía, que tampoco pudo brindar alguna información sobre lo consultado.

Sin embargo, fuentes de la mencionada institución indicaron que se mantuvieron reuniones para trazar alguna línea de trabajo, que todavía no se dio a conocer.

En los próximos días se podría conocer si se conforma un equipo de agentes fiscales para investigar los casos que generaron gran impacto en la opinión pública.

En la opinión de profesionales, el Ministerio Público debería actuar de oficio teniendo en cuenta la posibilidad de estar ante delitos como enriquecimiento ilícito, declaración falsa, lesión de confianza y otros.

Una de las que se pronunció fue la abogada Marta Ferrara de la organización Semillas para la Democracia, que había afirmado que si la Justicia no actúa en este caso, la transparencia no será suficiente y se verá opacada por la impunidad. “Si la Justicia no hace su trabajo la frustración ciudadana irá en aumento”, había manifestado.

Sandra Quiñónez, se desempeña como titular de la Fiscalía General del Estado desde el año 2018. Su declaración en el momento de estar al frente de la institución no figuraba en la primera tanda que dio a conocer la Contraloría General de la República.

Sin embargo, su nombre figura en otras declaraciones que se hicieron en 1998, 2005 y 2015, en donde llamó la atención que no registró ningún tipo de pasivos durante esos años.