Fiscalía se apropió de documentos sobre Horacio Cartes, denuncia Giuzzio

Allanamiento de la Fiscalía a la vivienda del ex ministro Arnaldo Guzzio este martes.

“En ningún lugar, el oficio habla sobre la posibilidad de que ellos puedan llevar otras documentaciones que no tengan relación con la investigación. Llevaron un legajo, una carpeta con documentos de las presentaciones que hice en la Seprelad y ante el Congreso, ante la CBI, un material bastante rico de la investigación contra HC”, dijo Giuzzio en comunicación con Última Hora.

Para el ex ministro del Interior, el Ministerio Público utiliza la imputación en su contra “como un pretexto" para rescatar todo lo que puedan con relación a las investigaciones sobre Horacio Cartes.

“Llevaron equipos, audios, grabadoras digitales, pendrives, casetes, informaciones de otros casos y que nada tienen que ver con lo que ellos están investigando”, denunció el también ex titular de la Secretaría Nacional Antidrogas.

El ex funcionario asegura que con los documentos confiscados y los reportes solicitados al Ministerio del Interior, la Fiscalía tendrá en su poder todo un registro sobre sus actividades durante su ejercicio como ministro y quiénes lo visitaban. “Esto es casi como la dictadura”, aseguró.

“Quieren saber con quiénes yo me comunicaba, quieren probablemente saber quiénes son mis fuentes y con quiénes comparto algún tipo de información; evidentemente hay algo detrás que no es la imputación. Desde el punto de vista jurídico, la imputación no tiene conductas que demuestren eso”, aseguró.

El ex ministro del Interior reiteró que él firmó un pagaré al momento de prestar la camioneta blindada de la empresa Black Eagle, vinculada a Marcus Vinicius Espínola, detenido en Brasil por vínculos con el narcotráfico, por lo que no se puede hablar de un cohecho pasivo.

Asimismo, reiteró que no estaba previsto en el Ministerio del Interior algún llamado a licitación de productos similares a los ofrecidos por la empresa Black Eagle.

Sostuvo que el Ministerio Público lleva adelante una agenda de persecución política en la cual el principal objetivo es el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Además, afirmó que la imputación no reúne los requisitos para que se le dé curso.

Para el ex funcionario, el Ministerio Público se extralimitó en sus funciones e incluso es pasible de una denuncia penal por haberse apropiado de documentos privados, de uso personal y que no guardan relación con el hecho investigado.

"Esta es una conspiración penal, fiscal, antes que una acción penal encabezada por el Ministerio Público, siguiendo un libreto de los cartistas y el diario que nadie lee", aseveró.

El martes de la semana pasada, el Ministerio Público allanó la vivienda de Arnaldo Giuzzio. Tras la diligencia, el fiscal Osmar Legal presentó una imputación por cohecho pasivo agravado en carácter de autor, por su supuesto relacionamiento con el brasileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espindola Marques.

Espindola Marques es señalado como parte de una red narco internacional, fue detenido por la Policía Federal del Brasil. Era buscado por tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de activos.