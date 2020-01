Fiscalía no incautó nada tras allanamiento a casa de Hugo Volpe

La Fiscalía no logró incautar nada de la casa del ex viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe.

El fiscal Diego Arzamendia expresó a Última Hora que se dispuso la apertura de una investigación sobre la base de un informe remitido desde el Brasil, que vincula a los ex fiscales Hugo Volpe y Armando Cantero con hechos de corrupción pública, y que en la fecha se procedió a realizar varios allanamientos.

En ese sentido, mencionó que están buscando elementos que guardan relación con la investigación y que ya se constituyeron en las oficinas que pertenecieron a Volpe, tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Justicia, además de su domicilio. Entre tanto, también fue allanada la oficina que pertenecía a Cantero.

El fiscal manifestó que en la fecha no se pudieron incautar elementos que guardan relación con la investigación contra Volpe y que el ex viceministro ya había puesto a disposición su aparato celular. El agente aclaró que no puede entrar en detalles sobre lo que se está buscando, ya que se tendrán otros procedimientos similares.

Así también, explicó que la causa tuvo su apertura recién este lunes y que este martes se realizaron todos los trámites administrativos para la apertura formal de la investigación, además de que se estaban realizando allanamientos con el cuaderno fiscal, por lo que todavía no se pudo dar acceso a la carpeta fiscal al ex viceministro de Política del Ministerio de Justicia.

Entre tanto, indicó que la tipificación posible se enmarca dentro de cohecho pasivo, pero que podía cambiar por basarse en una información preliminar. Dijo que hay unas 3.000 páginas por traducir del idioma portugués y que se tratan de diferentes causas.

La sospecha es que Volpe supuestamente aceptó una coima cuando era fiscal en el caso de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, sindicado como capo narco y líder del Primer Comando Capital (PCC).

El ex viceministro negó estar involucrado en hechos ilícitos y aclaró que un abogado de Minotauro fue hasta su oficina cuando él no se encontraba y dejó un bolígrafo costoso en su escritorio.