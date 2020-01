El Ministerio Público recibió el pasado 7 de enero un informe de la Fiscalía brasileña que advierte sobre supuestos vínculos del ex viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe y el ex fiscal Armando Cantero en hechos de corrupción.

La notificación recién se dio a conocer este lunes, luego de 12 de días de haber recibido el informe.

En ese sentido, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, aclaró que el documento no representa ninguna denuncia, imputación ni acusación, sino que es un informe que consta de más de 3.000 páginas.

“Yo procesé la información y no encontré ninguna vinculación directa con Volpe ni Cantero. Solo encontré información sobre criminales organizados que hacían mención de corromper a agentes públicos”, expresó Doldán en comunicación con Monumental 1080 AM.

El fiscal comentó que se comunicó con los fiscales de Ponta Porá, Brasil, y que estos le transmitieron preocupación por supuestos hechos que involucraban a investigadores paraguayos.

“Si bien son solo indicios, la preocupación que me transmitieron me hizo considerar que se investigue la información”, agregó.

La fiscalía general del Estado, Sandra Quiñónez, ordenó la apertura de una investigación penal contra Volpe, y contra el fiscal Armando Cantero, quien fue apartado de su cargo.

El documento remitido por los brasileños indica que Volpe, supuestamente, aceptó coima cuando era fiscal y se encontraba investigando a Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, sindicado como capo narco y líder del Primer Comando Capital (PCC).

No obstante, Volpe aclaró en comunicación con la misma emisora radial que nunca se involucró en hechos ilícitos y aclaró que un abogado de Minotauro fue hasta su oficina cuando él no se encontraba y dejó un bolígrafo costoso en su escritorio.

El ex viceministro reconoció que su único error fue ver dicha situación como "algo no tan grave" y no haber denunciado este hecho. Por su parte, Doldán consideró que la lapicera representa un acto procesal "absolutamente irrelevante".