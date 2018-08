Fiscalía incauta papeles llevados hasta quinta de diputado abdista

Sin cuórum. Concejales de Concepción no sesionaron el sábado.

CONCEPCIÓN

La agente fiscal de turno Carolina Quevedo se incautó el sábado de noche de los biblioratos de documentos de la Gobernación de Concepción, que fueron llevados hasta la quinta de la familia Urbieta por orden del ex gobernador y actual diputado Luis Urbieta, ex HC y actual aliado de Mario Abdo Benítez.

Quevedo indicó que tras la denuncia recibida llegó hasta la mansión de la familia del intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, y del actual diputado Luis Urbieta, de donde tras la verificación retiró todos los biblioratos que esa fecha fueron trasladados en tres camionetas de la Gobernación hasta la mansión de la familia.

Indicó que los documentos están a salvo y que seguramente el gobernador actual, Ricardo Paredes, solicitará por la instancia correspondiente para devolverlos. “Por nuestra parte, vamos a convocarles a la administradora, Ana Mongelós y al gobernador Ricardo Paredes para explicar el motivo de la autorización para el retiro de los documentos”, señaló la agente fiscal.

Por su parte, Luis Urbieta, en su cuenta de Facebook, señaló que los archivos fueron retirados previa autorización del gobernador departamental Ricardo Paredes vía nota y acta notarial. Y que fue con la finalidad de hacer copias autenticadas y mantenerlos bajo su custodia ante informaciones de sabotajes o extravíos de estos documentos con los que puede avalar su gestión.

Una vez más, sostuvo que las publicaciones son en abierta persecución a su persona, lamentando el mal manejo de los documentos que fueron tirados desde la planta alta de la institución.

Cuestionamiento. Félix Ibáñez, concejal departamental, manifestó que fue el único edil que ha cuestionado desde un principio las desprolijidades y malversaciones de fondos cometidos por la administración de Urbieta, pero que lamentablemente la ciudadanía nunca dimensionó la problemática. Destacó que no le extraña el retiro de los documentos.

La escribana Zulma Domínguez, concejala departamental, señaló que los documentos se pueden extraer de la institución hasta el local de una escribanía, pero que no está permitido llevar a una casa particular. “A mí me cupo autenticar documentos en dos administraciones anteriores, pero lo hicimos en el despacho del gobernador”, explicó Domínguez.

La presidenta de la Junta Departamental, Esther Giménez, convocó a una sesión extraordinaria para el sábado a las 14.00, pero solo se presentaron cinco ediles, por lo que no hubo cuórum.

Urbieta soporta una denuncia en la Fiscalía por el desembolso de G. 200 millones el 15 de diciembre de 2017 a nombre de la Asociación de Funcionarios de la Gobernación, presidida por el actual secretario del diputado Urbieta, Héctor Romero, para reparación de aulas en Cerro Morado y Paso Barreto, zonas afectadas supuestamente por un temporal. Tal cosa no ocurrió; pero informaron que el dinero se usó en la reparación de caminos. El fiscal Carlomagno Alvarenga fue asignado en la investigación y ya realizó las primeras diligencias.