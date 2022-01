"Hoy tienen que venir a prestar declaración testifical (...). Les solicité que en el transcurso vengan el día de hoy, de acuerdo a la disponibilidad que tengan en sus funciones", agregó.

En un video que se viralizó, aparecen dos agentes de dicho puesto policial –entre ellos, el comisario Lidio Castiñeira– intentando bajar a la fuerza a un conductor de su vehículo, incluso lanzándose sobre él.

Se trata de Blas Antonio Bomblan, un abogado paraguayo que reside en Argentina, cuyos familiares denunciaron maltratos por parte del personal de la Comisaría 9ª de Limpio, tras negarse a entregar sus documentos y no querer descender de su vehículo.

La fiscala señaló que el conductor ya testificó ante el Ministerio Público y afirmó que no encontró motivos para abrir un proceso penal en su contra.

Descartó los cargos que alegó la Policía interviniente, como resistencia y perturbación a la paz pública y polución sonora. Resaltó que además dio negativo al alcotest que se le practicó y contaba con los documentos pertinentes al circular en su rodado, cuya matrícula era argentina.

Versión policial

Según publicación que hizo en Twitter la usuaria Mila Olmedo (@milaolmedo_), la sobrina del afectado, los agentes actuaron con violencia, debido a que este se negó a entregarles sus documentos y no quiso bajar de su vehículo.

El comisario Lidio Castiñeira, subjefe de la Comisaría 9ª de Limpio, intentó justificar el actuar violento el lunes, alegando que tenían sospechas de que el conductor estaba alcoholizado y debían realizarle la prueba de alcotest.

Dijo además que no dejaba de tocar la bocina y que incluso ingresó de contramano a una calle, razón por la cual se lo detuvo. Al no dejar de tocar la bocina, según el subjefe, el ciudadano no respetó la memoria del difunto causando polución sonora.

Finalmente, el hombre fue puesto en libertad por orden de la fiscala Elena Fiore, quien aseguró que en su evaluación halló que no ameritaba que sea reducido.