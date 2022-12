Ex intendente Ferreiro, absuelto en caso de recaudación paralela

El ex intendente de la Municipalidad de Asunción Mario Ferreiro fue absuelto por unanimidad, por el Tribunal de Sentencias, integrado por las juezas Yolanda Morel, Elsa Garay y Claudia Criscioni, quienes concluyeron que no existió perjuicio patrimonial a la Comuna capitalina en la causa conocida como Asado de Fin de Semana, un supuesto esquema de recaudación paralela.

“El Ministerio Público no describió ninguna conducta asimilable al tráfico de influencias con relación a Mario Ferreiro”, aseguró la magistrada Yolanda Morel, quien presidió el Tribunal.

En ese sentido, la jueza remarcó: “No existió un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Asunción, no existió lesión de confianza, en la primera porción de hechos”.

También remarcó que “tampoco hubo una lesión de confianza omisiva por parte del señor Mario Ferreiro”.

Además de Ferreiro, también fueron absueltos en la causa Marcelo Mancuello, Víctor Ocampos, Fernando Ferreiro y Roberto Ferreiro.

Sobre los demás implicados, la presidenta del Tribunal mencionó que “no se ha comprobado que Mancuello o Víctor y los señores Ferreiro hayan mediado ante algún funcionario para el pago a la empresa sindicada en esta causa, ya que los testigos afirmaron que los mismos no estaban involucrados en el proceso administrativo”.

Es decir, que los integrantes del grupo en la aplicación de Telegram, denominado Asado de Fin de Semana, en su defensa dejaron en claro que la acusación se hizo sobre el pago a la empresa contratista 8A, donde los ingenieros representantes de la firma comprobaron con documentaciones que todos los trabajos a su cargo se realizaron efectivamente y que los pagos a la empresa correspondían.

Al respecto, el Ministerio Público presentó como pruebas fotos satelitales y supuestos pagos que se dieron a empresas contratistas, pero que no correspondían, según explicaron las juezas. El caso fue investigado por la fiscala Stella Mary Cano.

INOCENTE. El ex intendente Mario Ferreiro recalcó lo difícil de someterse a la Justicia paraguaya. “Agradezco porque sufrimos, pasamos mal, los bancos me cerraron mi cuenta tras ser imputado. Se suele decir que la imputación no produce agravio, pero casi es ser un paria. No es fácil someterse a la Justicia en Paraguay. Pero también es bueno demostrar la inocencia”, expresó tras ser absuelto de culpa y pena.

Además, señaló para quienes piensan entrar al mundo de la política, “les digo: Estar en política es duro y muchos son perseguidos por osar discutir el poder a los que lo tiñen hace años. Me voy en paz a disfrutar de mi familia”.