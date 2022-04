Fiscalía apela arresto domiciliario de presunto autor de feminicidio

De acuerdo con la Fiscalía , el agente Alcides Giménez apeló en tiempo y forma la resolución emitida por la jueza Cinthia Garcete, quien concedió el arresto domiciliario para Anderson González Ocampos, de 19 años, un joven acusado del feminicidio de su ex novia, una joven de tan solo 17 años, ocurrido en Minga Guazú , Departamento de Alto Paraná.

El auto interlocutorio de la magistrada fue dictado el pasado 21 de abril del 2022 y con el mismo se permitió excarcelar al sindicado que estaba con prisión preventiva, informó el corresponsal de Última Hora Édgar Medina.

El fiscal Alcides Giménez requirió que se declare nula la resolución de la jueza Garcete, argumentando que el documento no reúne los requisitos para aplicar la suspensión de la ejecución de la medida preventiva y que no se garantiza que González se someta al proceso y que no se dé a la fuga.

“Esto considerando que la calificación jurídica atribuida al acusado se encuentra dentro de las previsiones del artículo 50 de la Ley 5777/2016 (feminicidio), en concordancia con los artículos 4 y 29, Inc. 1º, del Código Penal, tipificaciones antijurídicas consideradas de extrema gravedad, con una expectativa de pena privativa de libertad de 10 a 30 años”, aclararon desde el Ministerio Público.

El caso

Anderson González Ocampos es el principal sospechoso del crimen de su novia, Antonia Noemí Sosa, ocurrido el 20 de agosto de 2021 en una vivienda ubicada en el kilómetro 13 Monday, fracción Yhaguy, del distrito de Minga Guazú.

Según los datos que maneja la Fiscalía, el joven había llegado a la vivienda y supuestamente sorprendió a su pareja en medio de una videollamada con unos amigos, lo que le habría provocado celos.

El sospechoso forcejeó con la víctima con la intención de saber con quiénes estaba hablando, pero como no le pudo quitar la información, le despojó de su teléfono y, después de hacer una señal de amenaza, fue molesto hasta el fondo de la casa a buscar un arma de fuego, la cual guardó en la cintura.

Al regresar, se acercó nuevamente a su novia, desenfundó el arma contra la víctima y le propinó disparos. La adolescente recibió dos balazos en la zona del rostro y uno de ellos habría sido a quemarropa.

El relato de cómo ocurrieron los hechos fue obtenido mediante imágenes a las cuales accedió el Ministerio Público, extraídas de un aparato reproductor de grabación que estaba instalado en el lugar.

Finalmente, el presunto feminicida llevó a la fallecida hasta el Hospital Distrital de Minga Guazú, pero por la gravedad de sus heridas fue derivada a Emergencias Médicas de Ciudad del Este, donde finalmente falleció. El hombre fue detenido e imputado por feminicidio, hecho por el cual se pidió su prisión.