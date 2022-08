Fiscalía analiza abrir investigación contra Hugo Velázquez

La fiscala general remitió por nota a la fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, la declaración realizada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sobre Velázquez y el asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte.

Lea más: Hugo Velázquez renuncia a candidatura presidencial y a la vicepresidencia

La declaración fue leída este viernes por el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, en conferencia de prensa realizada en la sede diplomática en Asunción.

https://twitter.com/MinPublicoPy/status/1558145664546111488 La Fiscal General Sandra Quiñonez remitió por nota a la Fiscal Adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, sobre la declaración realizada por el Secretario de Estado, de EE.UU señor Antony Blinken anunciada en conferencia de prensa pic.twitter.com/S5kU5PlVI2 — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) August 12, 2022

Consecuencias de la designación

Tanto Velázquez como Duarte fueron señalados en la designación del Departamento de Estado de EEUU por una supuesta participación en corrupción significativa que involucraría un soborno a un funcionario público paraguayo y la obstrucción de una investigación, según indicó el embajador norteamericano.

Como consecuencia de las declaraciones, Velázquez anunció su renuncia a la precandidatura a presidente de la República, como también adelantó que dejará el Poder Ejecutivo.

La medida del país norteamericano también incluye a la esposa y los hijos del vicepresidente. La designación en la lista conlleva sanciones de por vida, como la prohibición de entrada a ese país y no poder utilizar su dinero allí.

Entérese más: EEUU agrega a su lista de corruptos al vicepresidente Hugo Velázquez

Velázquez aseguró que tiene tranquilidad y que su decisión de dar un paso al costado es para no afectar el entorno del presidente de la República ni al Partido Colorado.

"Fue muy volátil la denuncia de un supuesto soborno, no sé si hay causa penal. No tengo idea de la acusación. Debo cuidar los principios por los cuales he luchado", sostuvo Velázquez.

En la lista de significativamente corruptos de Estados Unidos también se encuentra el ex presidente, Horacio Cartes, el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, el diputado Ulises Quintana y el ex senador Óscar González Daher.