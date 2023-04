Según refiere el acta de imputación, el Viernes Santo, en horas de la mañana, la víctima se encontraba en compañía de su esposo y su pequeño hijo menor de 8 meses, en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio Juan E. O'Leary de Ciudad del Este, iniciándose una discusión entre ambos.

Allí, el hombre habría utilizado un cuchillo grande para apuñalar en cinco ocasiones a su esposa acabando con su vida para luego arrojarla al río Monday.

Luego, siendo las 20:00 aproximadamente, un testigo clave visualizó un automóvil de la marca Toyota, modelo Premio, color plata, el cual detuvo la marcha en el medio del puente; de él descendieron tres hombres, dos de ellos abrieron el maletero, quitaron el objeto que asimilaba el cuerpo de una persona y lo arrojaron al cauce hídrico.

Este domingo, personal policial realizó un rastrillaje por la zona Monday, camino a Cedrales, donde a la altura del km 8 lado Monday, se pudo observar a un costado de la ruta asfáltica una bolsa de nailon, tipo basura de color negro, se procedió a la verificación que contenía en su interior varias ropas con manchas de sangre y un cuchillo.

“Tras las investigaciones realizadas se pudieron obtener datos que Mirta Isabel Cabrera era constantemente maltratada física y sicológicamente por parte del hoy imputado, hasta inclusive recibía amenazas de que acabaría con su vida y de su hija de 10 años y luego arrojaría sus cuerpos al río”, señala parte de la imputación.

Dos supuestos cómplices están siendo buscados

Dos hombres, quienes supuestamente ayudaron a Benítez a lanzar el cuerpo al río, uno identificado como Fermín Reyes Gómez y otro conocido como un tal Carlos, de su grupo de guardia de seguridad ciudadana, están prófugos y con orden de detención.

La fiscala Carolina Rosa Gadea adelantó que también llamará a declarar a la ex pareja de la víctima, que está recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú por tráfico de drogas.

El supuesto autor del feminicidio afirmó que mató a su pareja por amenazas que recibía desde la cárcel para cometer el hecho. Sin embargo, la fiscala sostuvo que esta versión puede ser solo una coartada para tratar de evadir su responsabilidad en el crimen.

Mirta Cabrera desapareció el Viernes Santo, día en que tenía que ir a su trabajo. Como no llegó al sitio, sus compañeros contactaron con su hermana, Doralicia Cubilla Cabrera, para comentarle que no se presentó a trabajar y que no atendía su teléfono.

Tras reportar su desaparición ante las autoridades, la fiscala Emilce Ovelar imputó por violencia intrafamiliar a su pareja, César Benítez, luego de que los investigadores accedieran a datos de que maltrataba de forma constante a la víctima.

Finalmente, el hombre aparentemente confesó haber asesinado a la mujer y arrojado su cuerpo al río Monday. Tras una búsqueda, su cuerpo fue localizado este lunes.

Debido a la gravedad del hecho y con base en los elementos del Ministerio Público, la jueza penal Alba Meza determinó este lunes la prisión preventiva del hombre.

La víctima había denunciado por violencia doméstica a inicios del año a su pareja, pero luego lo perdonó y siguió viviendo con su agresor, según los familiares.