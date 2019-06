Fiscala revela que hay grabaciones de colegas extorsionando impunes

“Tiene gente quien tiene que tener eso, está en un lugar donde debería de estar, donde se tienen que tomar medidas, yo no las tengo, pero sí las escuché. Son dos grabaciones”, aclaró González.

Las autoridades de la Fiscalía General, sin embargo, no abrieron sumario administrativo o investigación alguna por los mencionados audios, que aparentemente son de conocimiento público entre los fiscales.

Este es uno de los escándalos internos que salpica a la fiscala general Sandra Quiñónez, además de las denuncias de operar políticamente a través de la persecución penal en una supuesta lucha contra la corrupción, pero sin resultados en sumarios internos ante sospechas de sus propios agentes fiscales.

Existen sospechas de que las supuestas grabaciones corresponderían a una fiscala de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), y otro que estuvo pocos meses en Alto Paraná, y que tras un escándalo por pedidos de coimas, regresó a Asunción, y es protegido de la fiscala general.

Confesó. “Jamás me presté al juego de nadie y acá todos nos conocemos, sabes quién es quién y les puedo asegurar que a otros colegas dejaron pasar cosas mucho más delicadas, existiendo grabaciones de extorsiones no fueron ni siquiera sumariados”, habría escrito en su descargo a través de una red social la mencionada agente fiscal.

En la misma entrevista, María Estefanía González reconoce cuando se le pregunta si confirma lo que escribió en un grupo de WhatsApp de agentes del Ministerio Público.

“Es la verdad, y me ratifico en todos los términos. Yo hace mucho que estoy en la institución, y como una vez le dije a la fiscala general, no soy tampoco ninguna tonta, y desde el momento en que estoy en un lugar donde todos desean estar, y estoy haciendo bien mi trabajo, molesta a muchísima gente, y me llegan muchas informaciones de cosas no tan legales, que yo tengo comprobado y verificado”, sentenció.

Cambio. María Estefanía González explicó que a ella le removieron como fiscala anticontrabando por haber pedido liberar una carga de azúcar que se había incautado, y que Emilio Fúster, ex fiscal y actual coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), anunció que era de contrabando.

La fiscala González asegura que peritos del INTN (Instituto Nacional de Tecnología) confirmaron que era azúcar paraguaya.

Pero la Fiscalía General optó por remover a González de su unidad, asegura ella. Desde la institución aseguran que fue por intentar presionar a otra institución, nota de por medio, a poner punto final al secuestro de la carga.