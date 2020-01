“Mi intervención fue en el día, en el penal y al día siguiente (de la fuga). Acudí a la cárcel para escuchar a los guardiacárceles, después ya se conformó un equipo de trabajo integrado por otros agentes fiscales”, aclaró en contacto con Monumental 1080 AM.

Además, dijo que no se inhibió de la investigación porque no es ella la encargada de investigar la causa y que su labor en este hecho solo fue constituirse hasta el penal y levantar evidencias.

“Después ya se conformó un equipo de trabajo integrado por otros agentes fiscales. Es cierto que el señor Juan Ortiz es mi marido y coincidió que él también estaba de turno en la comisaría jurisdiccional”, puntualizó Palacios.

En total, 76 reclusos se fugaron de la cárcel en la madrugada del domingo, y la mayoría son del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC).

Todos son considerados de alta peligrosidad y las fuerzas de seguridad paraguayas y del Brasil realizan una intensa búsqueda para dar con todos ellos. Hasta el momento, nueve de ellos fueron recapturados.

Tras la fuga masiva, fueron imputados 29 ex guardiacárceles, un ex jefe de seguridad, el ex director de la penitenciaría y un funcionario de la dirección de la cárcel.

Las autoridades del Gobierno no descartan que el hecho fue una liberación y que funcionarios penitenciarios estarían implicados en este hecho.