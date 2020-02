Finalizan audiencias con candidatos a ministro de la Corte

El reglamento del Consejo de la Magistratura para dicho proceso de selección estableció un total de 60 puntos para la evaluación de idoneidad profesional, 20 puntos por la audiencia pública, y 20 puntos en la evaluación integral, este último aún pendiente.

Según lo publicado por el sitio web del CM, los candidatos con mayores puntaje hasta el momento son Delio Antonio Vera Navarro con 70,31 puntos, Óscar Juan Rodríguez Kennedy con 68,89 puntos, José Ignacio González Macchi con 68,72 puntos, Gustavo Enrique Santander Dans con 67,68 puntos, Gustavo Abraham Auadre Canela con 67,26, José Agustín Delmás Aguiar con 67,23, y Juan Carlos Paredes Bordón con 67,05 puntos.

Exposiciones. Los últimos postulantes que participaron ayer en la audiencia pública llevada a cabo en el salón Comuneros de la Cámara de Diputados fueron Gustavo Enrique Santander Dans, Edgar Adrián Urbieta Vera, Delio Antonio Vera Navarro, y Linneo Augusto Ynsfrán Saldívar.

El primero en exponer fue Santander Dans, quien señaló que hay muchas falencias en el Poder Judicial, así como influencias políticas que tuercen decisiones, apostando a un diálogo entre los tres poderes para buscar cambios.

“El Poder Judicial es un poder político... y necesitamos que los tres poderes busquen líneas de acción sobre la ley de carrera judicial, un nuevo Código de Organización Judicial y solucionar el problema penitenciario”, dijo.

Le siguió Urbieta Vera, quien destacó el reclamo ciudadano respecto a la administración de justicia, también señalando la responsabilidad de los tres poderes.

“El aumento de penas para determinados hechos punibles no han logrado su objetivo de reducir la comisión de los mismos, por lo que la solución no viene solamente de la construcción de más palacios de justicia o centros de reclusión, sino por atacar las causas y no los efectos”, dijo el candidato.

El tercero fue Vera Navarro, quien destacó cómo la mayoría de los postulantes habló de la morosidad, la falta de transparencia, la corrupción y la falta de confianza que hay en el Poder Judicial. “La transparencia debe ser total ya que el secretismo solo alienta a la corrupción y la injerencia externa”, dijo.

Por último, el postulante Ynsfrán Saldívar habló de la importancia de la descentralización judicial, y la importancia de la idoneidad en la magistratura. “Creo que la Corte Suprema debe imprimir una gaceta judicial o web y publicar los fallos para que la ciudadanía conozca y haga su propia crítica”, sugirió.