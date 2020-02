FG no está de acuerdo con reducción de tarifa de Itaipú

Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía, refirió en entrevista concedida a Última Hora que el Frente Guasu (FG) no está de acuerdo con la posibilidad de que Paraguay acepte la reducción de la tarifa de Itaipú , una de las posibilidades que se barajan en el marco de la negociación del Anexo C del tratado de la binacional.