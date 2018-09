Festival de cine de Asunción ofrece desde hoy más de 50 producciones

El 27º Festival Internacional de Cine, Arte y Cultura, Paraguay 2018 se inicia hoy, a las 12.30, con la exhibición de la cinta La Red, y el cortometraje Lo que el mar se llevó. La nutrida programación, que va hasta el 4 de octubre, estrena nueva sede de proyecciones: el complejo Cinemark del Paseo La Galería. Las entradas se fijaron en G. 25.000 de lunes a viernes, y G. 30.000 los fines de semana.

La función inaugural oficial tiene lugar hoy, a las 20.00, con la proyección de la cinta Chaco (Argentina/Italia/Suiza 2017), de Daniele Incalcaterra y Fausta Quattrini, quien estará presente gracias al auspicio de la Embajada de Italia en Asunción.

“El relato es cautivante con su forma de thriller y con el sentido poético de sus imágenes, de los espacios físicos y a la vez simbólicos. Ante la impotencia de una realidad enmarañada se erige esta cinta valiosa y comprometida, que denuncia una situación sin solución aparente, y de la que dependen la vida de animales, árboles y seres humanos”, señala sobre el filme Chaco, Hugo Gamarra, director del festival.

El citado cineasta italiano ofrecerá una charla sobre la dirección y producción de su documental, mañana, a las 19.00, en el auditorio de la Universidad del Pacífico (San Martín 961). Entrada libre.

Lema. Esta edición de festival tiene como lema Derechos humanos en el cine, en el marco de los festejos por el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además, “se dedica al cine paraguayo, y en conmemoración a los 150 años de la epopeya nacional.

Con 35 películas y 22 cortometrajes, de países como Japón, Estados Unidos, Australia, Israel, Argentina, Italia, Suiza, España, Chile, Alemania, Paraguay, y otros, “esta edición pone la condición humana, una vez más, en el eje transversal de la programación”, afirma Gamarra.

El director recuerda que el festival ya había celebrado el 50 y 60 aniversario de la Declaración Universal, en la ediciones N° 9 y N° 18 del evento, respectivamente.

“Y lo volvemos a hacer ahora, con una selección de títulos que encara asuntos fundamentales en el mundo de hoy, como las diferencias del otro, la igualdad de género, y la destrucción de los recursos naturales de nuestro planeta, entre otros asuntos que hacen a la existencia libre, sana, digna y soberana del ser humano”, explica Hugo Gamarra, también titular de Fundación Cinemateca.

APOYO. El Festival igualmente celebra en esta edición, “la resolución de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) de apoyar permanentemente el festival. “Esto nos alienta a empezar a planificar ya la 28ª edición”, dice el director.

Además, el director del Festival resalta el apoyo constante del Ministerio de Educación, Relaciones Exteriores, la Comuna asuncena y las misiones diplomáticas extranjeras, además de los institutos culturales, “que auspician la presencia de la cinematografía de sus países”.

Opinión

“Debemos apoyar al sector audiovisual” “Este evento es muy importante porque significa, en cierta medida, el primer año en que la Secretaría de Cultura define apoyar de manera permanente a este festival.

Estamos en un momento crucial en el que las instituciones públicas tenemos que entender que la cultura es trasversal a toda la política pública del Estado, que la cultura y la economía son dos caras de una misma moneda; que el valor agregado que produce la cultura en materia de industrias culturales y creativas, es el oxígeno para todo el sector productivo del país.

Es importante entender que las instituciones debemos comprometernos y apoyar al sector audiovisual, símbolo de lo que es ese valor”. Rubén Capdevilla, ministro dela SNC.

Programación parcial del evento cinematográfico

Lugar de proyecciones: Cinemark Paseo La Galería

Costo de acceso: G. 25.000, de lunes a viernes, y G. 30.000, los días sábado, domingo y feriado.



Funciones de hoy: 12.30. Lo que el mar se llevó (cortometraje) y La Red (largometraje). 12.55. El sol en Asunción (C) y La sal de la tierra (L). 14.35. Un lugar en el mundo. 15.15. La graduación. 17.10. 120 pulsaciones por minuto. 17.50. Soberano papeleo (C) y De tal padre, tal hijo (L). 20.00: Manos azules (C) y Chaco (L). 22.40: El sol en Asunción (C) y La sal de la tierra (L).



Miércoles 19: Las proyecciones de esta fecha se inician a las 12.30 con Soberano papeleo (C) y De tal padre, tal hijo (L). A las 13.10, Alto el juego (C) e Isla de perros (L), luego, a las 15.00, El sol en Asunción (C) y La sal de la tierra (l). A las 15.40, se exhibe La máquina (C) y La Gran aventura de Gamba (L). A las 17.10, se proyecta 120 pulsaciones por minuto, a las 17.20, La graduación, que se vuelve a ver a las 22.20. A las 17.45, se verá Lo que el mar se llevó y La Red. A las 20.00, tiene lugar la proyección de Alto el juego e Isla de perros, con auspicios de la Embajada de Estados Unidos. A las 22.25, se exhibe Chatarra (C) y Reencuentro (L).



Jueves 20: A las 13.10 se verá Mbyja rapégüyto (c) y El otro lado de la esperanza (l), que se vuelve a proyectar a las 17.45. A las 13.10, se exhibe Paradoja (c) y En pedazos (l), que se vuelve a ver a las 17.35. A las 15.20, se mostrará Irma (c) y Elsa y Fred (l), y a las 15.30, el corto Lo que el mar se llevó y el largometraje La Red. A las 20.00, tiene lugar la función de Bruno (c) y Un novio para mi boda, en el marco de la Noche de cine de Israel. A las 20.10, se exhibe La graduación, en tanto que a las 22.30 se muestra el corto Mañana, y el largometraje Yo, Daniel Blake y, finalmente, a las 22.40, se exhibe 120 pulsaciones por minuto.



Datos: https://cinefestpy.org