Fernández habló con Macron sobre problemas de América

“Hablamos de Lula, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Venezuela... De los problemas del continente. Y sentí, cuando hablé con el presidente Macron, que el presidente Macron me entendía”, manifestó Fernández.

Fernández insistió en que Macron entendía lo que sucedía en Bolivia, un país inmerso en protestas porque, según el dirigente peronista, hay una clase dominante que no se resigna a perder el poder en manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. También conversaron sobre la ex carcelación del ex presidente brasileño Lula da Silva, que el viernes fue puesto en libertad por la Justicia de su país tras más de un año y medio en prisión.

“Hoy le decía al presidente Macron que con Lula libre, soplan otros vientos en Brasil, y que confíe en esos vientos”, afirmó el próximo mandatario argentino.

Por otra parte, Fernández aprovechó la ocasión para comentar con Macron la situación en Chile. “Le conté lo que pasa en Chile. Le dije: Presidente, el milagro chileno es que los chilenos no hayan reaccionado antes”, aseveró el presidente electo argentino.

En la conversación, Macron le reiteró la invitación a su país y quedó en pasarle fechas tentativas para lo que sería la primera visita a Francia como presidente electo. La intención es que viaje a ese país antes del 10 de diciembre.

Durante su reciente viaje a México, el presidente electo había recibido ya una carta de felicitaciones del mandatario francés.

Además del reconocimiento por el triunfo en las elecciones, en la nota Macron lo invitaba a Francia para potenciar aún más la intensidad de la relación bilateral y desarrollar nuevos ejes de trabajo para los próximos años. EFE