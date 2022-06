Farrar asumió como DT en Independiente

“Estamos sextos. Contento con tomar este nuevo desafío. Vamos a buscar pelear el ascenso”, expresó Farrar en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

El Inde suma 15 puntos en 10 partidos jugados, por 4 victorias, 3 empates y 3 caídas. Recordemos que aún resta la resolución del Tribunal Disciplinario con respecto al choque que no pudo jugar ante Colegiales por la fecha 8, donde los azules eran locales y no pudieron contar con ambulancia para el desarrollo del lance, por lo que el árbitro no permitió el inicio del juego.



Nuevo protocolo

El director de Competiciones de la APF, Michael Sánchez, emitió una misiva a los clubes de todas las categorías en donde se modifica el protocolo sanitario en los estadios y se permite el ingreso de equipos de tereré y mate a los estadios (dependiendo de la factibilidad de la policía) y que los camilleros quedarán en exclusiva responsabilidad del club local.