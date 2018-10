Familiares de condenado amenazan a padres de Cinthia Carolina

“De la misma manera se van a morir (que Cinthia) porque son todos la misma cosa, sinvergüenzas”, gritaba Vicenta González de Da Silva, mamá de Esteban, a los padres de la fallecida. González les reclamó además que durante muchos años los mantuvo, tanto a ellos como a su hija.

agresión Cinthia Carolina Los padres de Cinthia Carolina Escobar fueron amenazados y escoltados al salir de la sala de juicio oral. Darío Arámbulo

De igual manera, amenazaron al fiscal del caso, Jorge Figueredo. “Al fiscal no le va a durar mucho su felicidad, va a ver lo que le espera (…) es un haragán, no hace su trabajo y no le busca a los que han hecho esto”, expresó furiosa la madre.

Vicenta González agregó que el alegato del fiscal no tiene pies ni cabeza y criticó que no hayan sido tomados en cuenta los testimonios y pruebas que presentó la defensa.

Al salir del Palacio de Justicia, los padres de Cinthia Carolina fueron acompañados por efectivos policiales ya que temen por su seguridad.

Brutal asesinato

Cinthia Carolina Escobar Almada, de 30 años, fue asesinada en enero del 2016. El autor del crimen fue su pareja, Esteban David da Silva, según el Tribunal de Sentencia.

El cuerpo fue hallado decapitado, con los genitales mutilados y sin órganos internos. La cabeza se encontró un año después en el río Paraguay. También presentaba signos de haber sido abusada sexualmente antes de morir.

Sigue prófugo otro posible implicado, Francisco Vera, quien sería carnicero. Según los datos de la investigación, sería el que desmembró el cuerpo, con herramientas especiales.

De acuerdo con lo que habían denunciado los familiares de Cinthia Carolina, la misma era víctima de constantes agresiones por parte de su esposo.