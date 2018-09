Caso Cynthia Carolina: Familiares del sospechoso afirman su inocencia

La abogada de la defensa, Eva Dewit, dijo que el Tribunal de Sentencia debe valorar los testimonios de los testigos y contó que uno de ellos es un señor que tiene 38 años de antigüedad en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, quien declaró a favor de Esteban David da Silva.

"Los testimonios de hoy nos favorecen, un señor dijo que en la época en que el fiscal dice que ocurrieron los hechos, mi cliente Esteban David estaba trabajando en el Ministerio de Obras Públicas y eso es lo que desbarata la versión de la Fiscalía, que tiene acusaciones sin sentido", dijo la abogada a NoticiasPy.

También la madre del acusado dijo que su hijo es inocente y que le quieren culpar del homicidio.

"Acá, el pueblo sabe que es inocente mi hijo, pedimos justicia, el que hizo está suelto y mi hijo está ahí pagando la culpa de otro", refirió.

Afirmó que corresponde al Tribunal de Sentencia hacer el análisis de las declaraciones de los testigos y que todos fueron absolutamente coherentes.

Los familiares del sospechoso afirmaron que no tienen dinero para pagar a supuestos testigos falsos y que todos ellos fueron por su voluntad a manifestar la verdad en el desarrollo del juicio oral y público.

Testigos olvidan detalles en declaraciones

Por su parte, el fiscal Jorge Figueredo dijo que durante estos tres días del desarrollo del juicio oral recabaron testimonios muy positivos.

Sin embargo, explicó que algunos testigos, en sus declaraciones, olvidaron detalles importantes del hecho y que otros testigos han ido a mentir.

"Hay declaraciones de testigos que no fueron exactas, pero eso no me preocupa, porque hay otros elementos contundentes que se van a ir construyendo. Hay testigos propuestos por la defensa, pero también hay testigos nuestros, que se han olvidado de los detalles, algunos cambiaron la versión, pero no puedo afirmar que sean testigos falsos", explicó el fiscal.

Dijo que llegarán a la verdad y que se hará justicia porque cuentan con pruebas científicas que comprueban que el autor del homicidio fue Esteban da Silva.

Familiares de la víctima piden Justicia

Carlos Escobar, padre de Cinthia Carolina, dijo que hay testigos falsos por parte de la defensa; sin embargo, afirmó que no le preocupa porque se demostrará la culpabilidad del hombre.

"El tiempo se encargará de dilucidar, vamos a dejar que la Justicia haga su trabajo", afirmó.

Mientras que la hermana de la fallecida dijo que ya es suficiente el sufrimiento para toda la familia.

"Mi hermana fue descuartizada, fue tirada como un animal y ellos (familiares del acusado) piensan que tiene la razón y no es así. Mi hermana no descansa en paz, fue tirada como un perro y la cabeza se encontró después de mucho tiempo. Esto es un calvario, nosotros no dormimos, cada minuto, cada segundo me acuerdo cómo fue, le jugaron a mi hermana y quedaron tres huérfanos, ya no doy más", lamentó entre llantos.

Por último, dijo que deja todo en manos de Dios y que espera que se aclare el caso. Manifestó que si Esteban David es inocente como dicen sus familiares, que declare y diga la verdad sobre quién asesinó a su hermana.

Existen aproximadamente 80 testigos de la defensa y del Ministerio Público que deben declarar ante el Tribunal de Sentencia.

El caso

El cuerpo cercenado y decapitado de Cinthia Carolina Escobar Almada, de 30 años, fue encontrado el 21 de enero del 2016 en las inmediaciones de una cancha en el barrio Progreso de Villa Hayes, por vecinos de la zona.

Presentaba dos heridas de arma cortante, una en el tórax y otra en el seno izquierdo. Su cráneo fue encontrado por pescadores en noviembre del 2017, en el río Paraguay, en el interior de una mochila de color negro.

Su esposo la habría agredido físicamente en varias ocasiones, según relatos de familiares y amigos de la víctima.