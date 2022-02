Una de las fotografías publicadas en el emotivo video por el cumpleaños del ex vicepresidente de la República Óscar Denis.

A través de la página Paz para el Norte de la red social Facebook, los familiares y amigos de Óscar Denis , secuestrado el 9 de setiembre de 2020, en su estancia La Tranquerita, ubicada en la zona de Yby Yaú , Departamento de Concepción, les enviaron sus felicitaciones y mensajes por su cumpleaños. Este jueves el ex vicepresidente cumple 76 años.

En la publicación sus seres queridos le recuerdan que esperan que él vuelva a estar con ellos. Además, piden al grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) noticias de Denis y "buena voluntad".

"Sin justicia no existe paz, no existe progreso! Sin libertad, no tenemos tranquilidad para que podamos trabajar y luchar por una tierra mejor para todos!", expresa el texto.

En el emotivo video, su esposa, hijas y nietos le dicen que lo "extrañan mucho" y le desean que "pase bien esté donde esté".

"Hola papá, hoy es un día especial, es tu cumpleaños. Estamos aquí reunidos siempre toda la familia para desearte, a pesar de todo y en el lugar donde estés, ¡feliz cumpleaños papi! Te amamos y te esperamos”, expresa una de sus hijas y posteriormente le cantan "Que los cumplas feliz".

En el audiovisual se pueden observar fotografías del ex vicepresidente de la República en festejos anteriores, rodeado de sus seres queridos.

El video culmina con el mensaje: “¡Fuerza, don Óscar Denis! Tu amado Paraguay te espera”.

El 22 de enero pasado, las hijas de Óscar Denis emitieron un duro pronunciamiento al cumplirse 500 días del secuestro de su padre. Las mujeres sostienen que la "politiquería tiene secuestrado al Paraguay" y critican el trabajo hecho por el Gobierno en la búsqueda de su padre.

En aquella ocasión, Beatriz Denis indicó que esos 500 días demuestran ineficiencia estatal, el tiempo de crueldad criminal de un grupo terrorista y que no desean que quede en el olvido.

Beatriz Denis insistió en la necesidad de tener campañas gubernamentales que recuerden a la ciudadanía el rostro de los integrantes del EPP, prófugos de la Justicia, así como la búsqueda de los secuestrados.

Otros secuestrados en el Norte

El suboficial Edelio Morínigo fue privado de libertad el 5 de julio de 2014 en la estancia Macchi Cué, a 100 km de la ciudad de Concepción.

Félix Urbieta fue secuestrado el 12 de octubre de 2016, en el interior de la estancia San Francisco de Belén Cué, distrito de Horqueta, Departamento de Concepción.