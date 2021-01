Falleció el misterioso rapero MF Doom

“El mejor esposo, padre, maestro, estudiante, socio comercial, amante y amigo que jamás podría pedir. Gracias por todas las cosas que me mostraste, me enseñaste y me diste a mí, a nuestros hijos y a nuestra familia”, expresó la mujer en el texto publicado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MF DOOM. ALL CAPS. (@mfdoom)

De nombre Daniel Dumil, nació el 9 de enero de 1971 en Londres, Inglaterra. Con su familia se mudó a Long Island, Nueva York, Estados Unidos, donde conoció el hip hop y se metió de lleno en el ambiente.

Empezó su carrera en 1988 como miembro de un trío denominado KMD. Posteriormente se lanzó solista bajo el seudónimo de MF Doom. A partir de entonces raramente salía sin la máscara.

Entre el 2003 y el 2005 lanzó cuatro álbumes de estudio y otros dos en colaboración, pero fue su trabajo Madvillainy el que conquistó a la crítica. Igualmente, a lo largo de su carrera colaboró con varios otros colegas suyos. Es considerado una leyenda e ícono del hip hop.

En el 2014 informó que su hijo de 14 años falleció. Con respecto a la muerte de MF Doom, se desconocen las causas.