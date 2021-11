Fallece Osvaldo Ferrás, ex intendente de San Lorenzo

Osvaldo Ferrás, ex jefe comunal de la Municipalidad de San Lorenzo , Departamento Central , falleció en la noche de este viernes, tras haber padecido varias afecciones de la salud, informaron sus allegados.

“Te fuiste papá!! Pero dejando todo en la cancha como siempre hiciste, hoy tengo la misión de continuar con lo que construiste con ese legado tan grande que dejaste!! No me queda más que agradecerte por todo lo que nos diste!! Hoy te pido que me ilumines y nos proteja desde arriba. Tengo la dicha de ser el hijo del FAMOSO DON OSVALDO FERRAS!! Gracias papá y te extrañaré siempre”, expresó su hijo Enrique Ferrás, a través de sus redes sociales.

El político, anteriormente, había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), por lo que estuvo luchando contra sus secuelas por un buen tiempo.

Ferrás, era un influyente político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), especialmente de la ciudad de San Lorenzo; se desempeñó como intendente de la ciudad universitaria en el periodo de 1991-1995. Además, se candidató nuevamente al cargo en el 2001, así como en el 2006, pero perdió en las internas del PLRA.

Por otra parte, también fue presidente del Club Sportivo San Lorenzo y diputado nacional.