Fallece el compositor Benny Mardones

Benny Mardones solamente tuvo éxito con su disco Never Run, Never Hide.

Nacido el 9 de noviembre de 1946, en Cleveland, Mardones se hizo conocido por su hit Into the Night.

Benny Mardone- Into the Night. Video: Youtube.

Su padre era de origen chileno, sin embargo, el artista lo vio pocas veces en su vida. En el 2000 se le diagnosticó párkinson pero eso no le impidió seguir actuando por varios años. En total grabó 10 álbumes de estudio.

Never Run, Never Hide es el más aclamado ya que cuenta con el gran éxito de Mardones, Into the Night. Sin embargo, con la fama vinieron el alcoholismo y la drogadicción