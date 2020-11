Explosivos iban a ser utilizados en tiempo breve por el EPP, según FTC

"Los explosivos y las granadas ya estaban en condiciones de ser empleados, cuyo transporte es medio riesgoso si es que ya no estás en la inminencia de utilizarlo, o por lo menos no estás pensando utilizarlo en el instante o ya hay una cierta preparación para hacer algo o estás preparándote para reaccionar por algo, no sabemos. Pero encontramos explosivos que podían haber causado un daño tremendo a cualquiera", expresó en conversación con SNT.

Mencionó que en un enfrentamiento anterior ya encontraron un artefacto llamado minas claymore improvisadas, que son "típicamente construidas" para causar un daño letal en una emboscada, con los dispositivos de activación, que son el estopin y el dispositivo que utilizarían para el disparo, que son jeringas.

"Todo eso hemos encontrado entre las evidencias que estaban con este grupo y también al anterior, en este caso con mayor preparación, pareciera ser para ser utilizado en un tiempo más breve", agregó.

EPP2.jpg Uno de los artefactos explosivos encontrados en poder de los tres abatidos del EPP. Foto: Gentileza.

Dijo que siempre existe la posibilidad de atentar contra los miembros de la fuerza de seguridad, porque no cree que el EPP "esté muy tranquilo", sin pretender planificar y llevar a la ejecución algo que sea contra lo que ellos definen como "sus enemigos en la guerra".

Comentó que en el enfrentamiento registrado el viernes pasado en horas de la noche, en la zona de Cerro Guazú, en el Departamento de Amambay, visualizaron a 7 u 8 personas aproximadamente, que estaban tomando sus precauciones en el avance en el monte.

Explicó que no estaban caminando en una condición ideal todos juntos, estaban con una separación importante unos de otros y se hace para protegerse de un eventual contacto con las fuerzas de seguridad.

EPP3.jpg Las evidencias del EPP encontradas tras el enfrentamiento armado el viernes pasado en Amambay. Foto: Gentileza.

"Estaban caminando en una forma táctica, estaban tomando todas sus precauciones y uno no va a estar haciendo todo el desplazamiento de esa forma si es que no obedecía a una finalidad, que creemos nosotros vamos a ir sabiendo con el tiempo únicamente", expresó.

Lucio Silva, uno de los más importantes, dice

Por su parte, el comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, explicó que la operación Tormenta es una de las operaciones "más grandes" que se hicieron en la historia de la lucha contra el grupo criminal EPP.

Recordó que Lucio Silva se inicia en el EPP pasando todas las etapas que las organizaciones terroristas ponen como filtro.

Lucio Silva.jpg Lucio Silva, uno de los abatidos en el enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Foto: Gentileza.

Manifestó que empezó como un humilde dirigente campesino, posteriormente fue parte del Partido Patria Libre, luego integró la Banda de Choré, hasta llegar a ser un histórico, por todas las etapas que fue quemando en toda la estructura y por ser una de las personas de mayor edad y una de las más respetadas por su condición ideológica.

"Todo el mundo decía que a Lucio Silva no se le podía agarrar porque estaba protegido siempre por el primer anillo del EPP, hoy día con la Operación Tormenta les estamos demostrando a todos que el EPP no es el intocable que anteriormente la gente decía, se le llevó a Lucio Silva y a Esteban Bernal, que es prácticamente para nosotros el hombre que realiza las operaciones más importantes", refirió.

Esteban Marín.jpg Esteban Marín, otro de los fallecidos en el tiroteo. Foto: Gentileza.

Contó que Silva estuvo en todas las acciones terroristas del EPP, como secuestros, atentados, homicidios, era el jefe de la brigada de ajusticiamiento de matones de estancia, y que hay varios videos en el cual él aparece.

"Prácticamente él (Lucio Silva) y Manuel Cristaldo eran los líderes más importantes en el manejo de las células, desde el punto de vista de la inteligencia", mencionó.

Rodrigo Arguello.jpg Otra de las víctimas fatales en el tiroteo fue Rodrigo Argüello. Foto: Gentileza.

Recordó que también participó en un atentado en el Núcleo 6, en Arroyito, en donde murieron seis militares, a quienes luego arrebataron de sus fusiles que este viernes recuperaron del poder del Esteban Marín, tras ser abatido.

"El EPP no es el grupo terrorista intocable", asegura

El jefe policial aseguró que tanto Lucio Silva como Esteban Marín son un ícono del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo.

"Estas dos personas son un ícono para el EPP, que decían que nunca les podíamos haber llegado, hoy les demostramos que el EPP no es el grupo terrorista intocable, en todos los años que llevamos como Estado en la lucha contra el terrorismo, es la primera vez que en menos de un año tienen tantos abatidos el EPP", mencionó.

Dijo que desde el secuestro del joven Arlan Fick, registrado en abril del 2014, nunca más se pudo dar con miembros del EPP, nunca se pudo llegar a un campamento y que en setiembre pasado se encontró el campamento más grande de la historia del grupo criminal.

Aseguró que tienen muchos elementos materiales que están analizando, como así también muchos gigas de información que los analistas militares y de la Policía Nacional trabajan para ir direccionando la lucha contra el grupo armado.

evidencias EPP.jpg Un total de seis mochilas fueron encontradas en poder de los abatidos. Foto: Gentileza.

El comisario Nimio Cardozo manifestó que presumen que el ex vicepresidente Óscar Denis, secuestrado el 9 de setiembre pasado, haya sido entregado al grupo principal del EPP.

"Estas personas fueron reconocidas como los autores del secuestro de Óscar Denis, tuvieron un desplazamiento importante, no estaba la configuración inicial de los reconocidos, pero sí Esteban Marín, era el único reconocido por el Ministerio Público y se le realizó la imputación, entonces es muy acertada la hipótesis, es lo más lógico, de todo lo que era la configuración inicial del secuestro a lo que encontró ahora la FTC", agregó.

Señaló que estando Esteban Marín dentro de los que cayeron abatidos el viernes pasado, puede haber informaciones que ayuden a ubicar a los secuestrados Edelio Morínigo, Óscar Denis y Félix Urbieta.

Entre las evidencias del grupo criminal se hallaron seis mochilas de gran peso que contenían dinero en efectivo, cartas, cuadernos, celulares, botellas con agua, también de miel, entre otras cosas más. Así también, fusiles AK-47 y M4, además de escopetas.