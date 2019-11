Existen casi 1.000 lugares reservados en toda la ciudad

Según datos proporcionados por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, hoy día existen 987 espacios reservados en toda la ciudad, entre nuevos y para renovación.

Asimismo se tienen 115 expedientes de contribuyentes que solicitaron estos lugares, pero que les falta facturar; así como también 171 de ellos se encuentran en proceso de señalización y 268 que ya finiquitaron ese trámite. Finalmente, el informe incluye a 144 frentistas que pidieron acceder a estos sitios reservados para aparcar vehículos, pero que al final no culminaron la gestión correspondiente. URGEN LIBERAR Con el objetivo de contar con mayor cantidad de lugares para el estacionamiento de la exorbitante cantidad de vehículos que se mueven por la capital, principalmente en la zona del microcentro, el concejal Javier Pintos urgió la liberación de aquellos espacios reservados que no fueron renovados por los contribuyentes. En su reclamo, derivado a Intendencia con carácter resolutivo, el edil indicó que muchos de estos sitios mantienen los carteles y la señalización correspondientes, a pesar de no haber abonado el tributo respectivo que habilite a su utilización. “En ese contexto hay frentistas que ya no pagaron por esos espacios reservados, pero tienen los carteles y la señalización ante sus residencias o negocios. Ya no deben tener la preferencia de seguir usufructuando ese espacio cuando en realidad ya no abonaron por su renovación”, precisó. Insistió en que se debe buscar que esos espacios existentes en las calles sean liberados y que finalmente queden a disposición de los automovilistas, atendiendo por sobre todas las cosas el alto déficit que se tiene en este tema. Pintos puntualizó que en la actualidad es una misión imposible conseguir un lugar para dejar estacionados los vehículos, admitiendo que la situación se encuentra totalmente colapsada.

A las 6.00 ya no hay lugar para estacionar. Todo está colapsado con tantos autos y no hay ningún plan de ordenamiento.

José Genes,

conductor.



Es imposible conseguir para estacionar. Los cuidacoches se creen dueños de los espacios que hay en las calles.

Carlos Planás,

conductor.



Plan Ceta sugería edificios para estacionar fuera de las calles. Eso dará más cuerda al uso del vehículo particular.

Luis María Pereira,

director de Tránsito.







Se necesita el estacionamiento tarifado con precios justos por el servicio. Con eso se puede ordenar todo.

Aurelio Bobadilla,

conductor.