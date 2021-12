Exigen modernizar sitio judicial para seguir los casos de corrupción

Los ciudadanos, nucleados en el grupo Somos Anticorrupción Py, aseguraron que el Observatorio de juicios emblemáticos es la única herramienta con la que cuenta la ciudadanía pero que no se encuentra modernizada y actualizada con el tiempo en el que se dan los hechos. Esta situación dificulta el seguimiento y monitoreo de los casos de corrupción pública.

“Es muy complicado hacer un seguimiento por lo complejo de los casos y además porque muchos de ellos están en instancias en el interior y como no podemos trasladarnos a otras zonas del país, como Ciudad del Este, pedimos que se actualice esa herramienta”, explicó María Esther Roa, activista anticorrupción.

Entre los casos emblemáticos que siguen en proceso se pueden citar los que investigan a los diputados Tomás Ever Rivas, Miguel Cuevas y Ulises Quintana. Otro caso es el que involucra al intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, el clan Ferreira y el gobernador de Central, Hugo Javier González, quienes están procesados por irregularidades en las compras durante la pandemia por el Covid.

Sin fondos. La inquietud fue llevada por los activistas a una reunión con integrantes de la oficina de Observatorio Judicial y el ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. Pese a exponer las necesidades, desde la máxima instancia judicial mencionaron que no cuentan con los fondos suficientes para modernizar la plataforma.

Roa sostuvo que se expusieron además al alto magistrado varios temas como la falta de cumplimiento de las leyes para aplicar sanciones a los jueces que no cumplen con los plazos procesales y el gran problema que acarrea la Sala Constitucional de la Corte al paralizar prácticamente todos los procesos por corrupción.

“Se logró sacar una reunión conjunta entre el ministro de la Corte, el director de Auditorías de la Superintendencia de la Corte y una funcionaria del Observatorio. Se les manifestó el problema que tiene el Observatorio que se elaboró y se dejó de lado porque nunca más fue objeto de una revisión y de una evaluación y es muy precaria la plataforma. La jefa de Informática dijo que no hay presupuesto y para mejorar el Observatorio se necesita de mucha plata que no tiene hoy la Corte, y que ella tendría que dejar todo lo que se está haciendo en materia de expedientes electrónicos para abocarse al Observatorio”, sostuvo Roa, quien particularmente culpa al titular de la Corte Suprema, César Diesel, de no tener voluntad para hacer los cambios necesarios.

No obstante, dijo que vio un mayor apoyo de los ministros Eugenio Giménez Rolón y Ramírez Candia, quienes se pusieron a disposición para arreglar la situación.

“Eugenio Giménez dijo que el Observatorio le correspondía al ministro presidente César Diesel porque es algo administrativo, pero prometió que por lo menos iba a proponer la forma de modernizar y mejorar el sitio. La misma propuesta se le hizo a Ramírez Candia y convocó a la reunión, de la cual participaron el director de auditoría de gestión de la Superintendencia, Rodolfo Heyn, la técnica en Informática y una funcionaria de esa dependencia”, añadió Roa.

Propuesta. Buscando zanjar el problema que acarrea no contar con una plataforma adecuada para que la ciudadanía pueda mantenerse al tanto de los casos, Ramírez Candia prometió proponer ante el pleno de la Corte la obligación de que los jueces informen a los funcionarios del Observatorio todos los trámites referentes a expedientes sobre corrupción pública.

“Esto fue porque la funcionaria del Observatorio resaltó la falta de compromiso de los jueces y actuarios que no proveen la información, diciendo que en su mayoría se niegan”, agregó Roa.

Se habló igualmente con los altos magistrados sobre la necesidad de hacer un organigrama de trabajo dentro del Poder Judicial.

“Rodolfo Heyn dijo que se debe hacer un organigrama y destinar una función propia al Observatorio, porque dentro del Poder Judicial no figura esa dependencia, entonces esa propuesta va a preparar Heyn para entregarle a Ramírez y él va a proponer al pleno de la Corte”, manifestó Roa.

Pendientes. La activista manifestó que además de la falta de actualización de los casos, actualmente se hallan pendientes de inclusión en el Observatorio Judicial numerosos expedientes sobre corrupción, y que necesariamente esto se da por la negativa del ministro Diesel. “La falta de compromiso es de parte del presidente de la Corte. Se halla pendiente de inclusión dentro del Observatorio por ejemplo el caso más sonado en la actualidad, en el que se investiga al gobernador de Central. Este caso no está siendo incorporado en el Observatorio por el simple hecho de que el presidente de la Corte no está autorizando. Una vez que autorice, los funcionarios recaban informaciones y levantan a la página, pero Diesel no da la orden”, refirió. Roa indicó que insistirán sobre todos estos puntos a la Corte hasta lograr una respuesta positiva.



Piden incluir expedientes de Central e Imedic

Desde la organización Somos Anticorrupción y la Coordinadora de Abogados (Coapy) solicitaron a la Corte Suprema de Justicia la inclusión en el Observatorio Judicial de dos expedientes catalogados como emblemáticos por su vinculación con graves sospechas de corrupción en tiempos de pandemia. Se trata del caso que investiga al gobernador de Central, Hugo Javier González, quien está imputado por lesión de confianza y otros hechos punibles como la clonación de facturas con los fondos Covid. Además, el cartista está imputado por declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

Piden también la inclusión del caso de Patricia Samudio, que investiga a Imedic por falsificación de medicamentos.