Ex diputado oviedista declara en el caso de los audios filtrados del JEM

Tres testigos de la defensa del ex senador Jorge Oviedo Matto –entre ellos el ex diputado Daniel Fleitas– declararon ayer en el juicio oral por los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Están acusados, además de Oviedo Matto, su ex colega Óscar González Daher, el ex ministro Carmelo Caballero y el ex secretario del Jurado Raúl Fernández Lippmann.

Declararon Ana María Palacios, ex secretaria por 20 años de Jorge Oviedo Matto; Jorge Melgarejo López y el citado ex diputado Fleitas.

El ex diputado Daniel Fleitas comentó que un conocido, Alexis Benítez, de la Defensoría del Pueblo, le comentó que Fermín Bogado le quería hablar.

Le comentó que estaba en el caso de audios, y que quería contactar con el senador Jorge Oviedo Matto, que era su amigo. Así, se encontraron en una confitería detrás del Ministerio de Defensa.

Ahí, Bogado le dijo que estaba mal porque por culpa de su jefa, Casse Giménez, estaba metido en el tema. Además, que no sabía el daño tremendo que le haría.

Fleitas dijo que le señaló que podía enmendar el tema y que fuera a declarar ante la Fiscalía. Luego, incluso, le hizo hablar con Oviedo Matto por teléfono. Al terminar dijo que se había sacado una espina.

Luego, tras conversar amenamente ya que Bogado y Benítez eran mejores amigos entre ellos, salieron. Acotó que luego desde un automóvil rojo les sacaron fotos. Dijo que trató de saludar a Bogado en dos ocasiones en Misiones, pero no se vieron.

EX SECRETARIA. Ana Palacios apuntó que la fiscala Casse Giménez contactó con ella el 13 de julio de 2017, por WhatsApp, para una audiencia con el senador Oviedo Matto, pero no era su caso, sino de la fiscala Karina Giménez.

Como no le conocía, el senador dejó pasar, por lo que envió un nuevo mensaje. Explicó que el 1 de agosto de 2017, la fiscala contactó vía mensaje al senador y le citó para el día siguiente a las 17:00. Explicó que la fiscala llegó primero y luego su acompañante Fermín Bogado. Tras bastante tiempo, los hizo pasar junto al senador.

Aseguró que ella entraba y salía porque como iba a ser la convención del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), tenían mucho trabajo, por lo que le pasaba las llamadas.

Palacios dijo que no escuchó ningún pedido de dinero del senador, y que la fiscala y su asistente salieron sonrientes. También que escuchó que les invitó al partido.

Indicó que la fiscala luego le envió un regalo al senador, un pulóver, que el legislador regaló a los asistentes, y que después, le envió un sobre cerrado con documentos.

Otro que declaró fue Jorge Melgarejo, quien dijo que el senador tiene hasta ahora un celular que está a su nombre. Nadie le preguntó el motivo de ello. El juicio sigue el 1 de diciembre.