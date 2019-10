Ex cónsul en Buenos Aires cae con 27 kilos de marihuana en su auto

El hombre fue capturado durante un control vehicular realizado por efectivos de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que estaba a cargo del comisario Jorge Vidallet, en el km 27 de la ruta PY01, en inmediaciones del ex puesto de peaje de Guarambaré.

En poder del detenido fueron encontradas las documentaciones que lo identificaban como cónsul segundo de Paraguay en Buenos Aires.

El jefe policial explicó sobre el procedimiento detallando que Riquelme Ibarra, cuando llegó hasta el puesto de control, presentó los documentos diplomáticos como su pasaporte, carné y otros. El mismo supuso que no le iban a revisar el rodado; no obstante, se realizó la revisión protocolar y fue ahí que el can antidrogas que estaba de servicio reaccionó al registrar el automóvil, motivo por el que se procedió a su verificación.

“Abrimos la valijera y tenía doble fondo. Allí encontramos 65 paquetes de marihuana perfumada y embalada tipo exportación”, dijo el jefe policial.

En total fueron incautados 27 kilos de la hierba prohibida, más 18.000 pesos argentinos y las documentaciones diplomáticas, que de hecho debieron serle retiradas.

A su turno, el fiscal Carlos Alcaraz, quien lo imputó por narcotráfico, comentó igualmente que el hombre se desempeñaba como cónsul paraguayo de segunda categoría en Buenos Aires durante el gobierno de Horacio Cartes y que fue cesado de sus funciones en enero de este año por el Gobierno de Mario Abdo Benítez.

En otro momento el representante del Ministerio Público comentó que habló con el detenido y este le manifestó que ingresó por Encarnación desde Posadas y aseguró que era la primera vez que transportaba la marihuana, debido problemas económicos.



