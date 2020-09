Ex constituyente asegura que inmunidad no es para delinquir

El ex senador liberal y ex convencional Constituyente Miguel Abdón Saguier dijo ayer que el artículo 191 de la Constitución establece las inmunidades de “palabra” y de “acción” de los parlamentarios. En el primer caso y en base a las opiniones vertidas por el legislador en el desempeño de sus funciones, no podrá ser acusado judicialmente.

Saguier dice que el legislador una vez desaforado e inmerso en un proceso, puede ser pasible de disposiciones judiciales o medidas como la prisión en salvaguarda de la investigación, del mismo modo que se hace con el ciudadano común. Mencionó que los fueros pertenecen a la Cámara para su buen funcionamiento, no a los legisladores, y menos si están sospechados con pruebas “cuasi certeras” de haberse enriquecido en perjuicio del erario público.

Para el ex senador Saguier, el fundamento de las inmunidades planteadas para los parlamentarios en el artículo 191 de la Constitución no es blindar a legisladores en la “delincuencia” menos cuando está en juego el erario. Dijo que si en un proceso el juez determina que hay indicios “cuasi certeros” de que un legislador en este caso delinquió, la cámara no debe admitir retorno del procesado.

De este modo, agarrando como ejemplo el caso del diputado Miguel Cuevas que tiene prisión domiciliaria, para Saguier no es admisible que retorne a su banca ni siquiera por vía remota.

Agregó que la Justicia puede actuar no solo cuando halláse en delito in fraganti a un legislador, sino privarlo de libertad cuando en un proceso “se encuentren indicios que den tal grado de certeza de que un legislador cometió delito que amerite la detención”. “Y cómo no le vas a poder privar de libertad si ya le sacaron los fueros”, señaló.

Añadió que ante dicha certeza y con un proceso abierto contra el encausado, es mejor que no retorne a la banca “porque puede cometer los mismos hechos”. Volvió a subrayar que el fuero parlamentario no “es un privilegio personal, sino una garantía funcional del Poder Legislativo”.

Retorno. Cabe referir que el debate sobre las inmunidades se originó a raíz de que el diputado Miguel Cuevas, imputado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, salió en libertad y pese a que tiene prisión domiciliaria, el procesado ya adelantó que buscará retornar a su banca.