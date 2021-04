Euclides Acevedo cree que se necesita una nueva política exterior

“Jamás me iba a imaginar que la india iba a ser en estos momentos uno de nuestros mejores aliados”, ejemplificó Acevedo.

En el mismo sentido, dijo estar “decepcionado” de algunas cuestiones que hacen referencia a las relaciones internacionales del Paraguay en la lucha contra el Covid-19.

“Aquí hay que revisar muchas cosas, como la cuestión del Mercosur mismo, ahí sí me desilusioné porque me esperaba que en el Mercosur haya un banco común de las vacunas y no lo hubo. Fue cada uno por su lado”, cuestionó.

Al mismo tiempo, Acevedo reconoció que, aunque hubo algunas intenciones de colaboración, las propias necesidades internas de los países hacen que esto se complique.

Conversaciones con China Continental

El ministro de Relaciones Exteriores se mostró a favor de que Paraguay inicie conversaciones “inteligentes” con China Continental de donde el país compra al año unos USD 3.500 millones.

“Creo que no hay que dar la espalda a nadie. En el fondo todo es relación personal. Muchos nos dicen que van a venir los chinos o indios a pelarnos. Lo que me parece a mí es que tenemos que revisar qué es política exterior y eso no es cuestión del Ejecutivo”, señaló.

Acevedo aseguró que se debería realizar una nueva definición de lo que es la política exterior para “ver qué es lo que nos conviene”.

“Nos guste o no somos un territorio de influencia norteamericana. Nuestro principal mercado es Brasil, nuestras inversiones provienen de EEUU y muchos compatriotas viven en Argentina. Debemos priorizar potenciar nuestra economía. Hay que saber jugar de chico”, afirmó.

Para el Canciller Nacional, el tema de las nuevas reglas de la política exterior debe ser debatido por los líderes políticos, así como lo que refiere al fortalecimiento del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Respecto a las supuestas presiones de China de romper relaciones con Taiwán para poder acceder a sus vacunas, aseguró que él, en honor a la verdad, no recibió presión alguna. A su vez, enfatizó en que las cuestiones humanitarias deben ser prioridad por encima de cualquier interés diplomático.