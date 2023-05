No obstante, indicaron que muchas veces el plazo se extiende otros 30 días más para que no existan dudas del proceso y posteriormente se procede a la revisión de comentarios, para finalmente el Departamento de Agricultura tomar una decisión final de aprobar o no la exportación.

En ese sentido, explicaron que para que los productos agrícolas y ganaderos puedan entrar al territorio de EEUU, el Departamento de Agricultura debe certificar que son seguros para el consumo y que no representa ningún riesgo para el sistema ganadero de EEUU.

“Paraguay completó con éxito las rigurosas evaluaciones técnicas de su sistema de inocuidad alimentaria y el Departamento de Agricultura declaró que el sistema es equivalente al de EEUU”, expusieron.

Asimismo, destacaron que se trata de un gran logro y demuestra el intenso trabajo por parte del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

“En marzo, EEUU publicó un borrador de una regulación que declara que la carne bovina paraguaya no representa una amenaza al ganado en los EEUU, habilitando un periodo al comentario público. El público tiene derecho a opinar sobre cambios de regulaciones en EEUU”, mencionaron.

Luego de este periodo, el Departamento de Agricultura se tomará unos meses para evaluar los comentarios y posteriormente tomará la decisión de abrir o no el mercado para la carne paraguaya.

Para EEUU, un paso importante es la seguridad de los consumidores y el otro la salud de los animales de EEUU, ya que en el pasado Paraguay pudo tener brotes de fiebre aftosa, por lo que se incluyeron cambios de regulaciones para permitir la exportación.

“EEUU tiene una ley que prohíbe la importación de carne bovina de países que hayan tenido brote de aftosa, por lo que se tuvo que hacer un cambio a la regulación”, especificaron.

El FSIS propone una enmienda a las normativas actuales que regulan la importación de ciertos animales, carnes y otros productos de origen animal para permitir, bajo ciertas condiciones, la importación de carne bovina fresca (enfriada o congelada) desde Paraguay. Al culminar todo el proceso, se espera que el mercado finalmente se abra para la carne bovina paraguaya.