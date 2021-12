Esperan 50.000 viajeros a Caacupé

Insistió a la ciudadanía a no bajar la guardia puesto que muchos pasajeros no quieren utiliza mascarillas. “Esa es la lucha hoy porque la gente alega que ya está vacunada y por eso no quiere usar tapabocas y nosotros insistimos con la obligatoriedad adentro del predio”, aseveró.

La Terminal cuenta con puestos de vacunación de la anti-Covid con las plataformas AstraZeneca y Pfizer para aquellos que deseen inmunizarse antes de viajar a Caacupé.

La Dinatrán realiza controles e instan a los pasajeros a denunciar cualquier irregularidad en el transporte público al (0984) 764-200.