Entre gritos y reclamos, ANR conformó mesa directiva

Como vicepresidente primero del Partido Colorado fue designado el senador Juan Carlos Galaverna; vicepresidente segundo, Rodolfo Friedmann; y vicepresidente tercero, José Alberto Alderete.

Asimismo, como secretarios políticos fueron designados Silvio Ovelar, Juan Carlos Baruja y Cachito Salomón. Por su parte, Tadeo Rojas fue nombrado como tesorero y Eduardo González como protesorero.

Durante la sesión, también se eligió cinco miembros para la Comisión Ejecutiva, entre ellos a Nicanor Duarte Frutos, Lilian Samaniego, Antonio Barrios, Mario Varela y Freddy D'Ecclessis.

Antes de que los miembros de la junta ingresen a la sala de sesiones, los representantes del oficialismo tuvieron discusiones con las fuerzas policiales que se encargan de la seguridad debido a que éstos —bajo el mando del cartismo—, supuestamente, les controlaban mucho e incluso les solicitaron sus cédulas para ingresar, informó el periodista de Última Hora, Carlos Peralta.

Uno de los más ofuscados con la situación fue el presidente de Yacyretá y el ex mandatario de la República, Nicanor Duarte Frutos, quien discutió con el ex concejal y candidato a diputado, Yamil Esgaib. Los incidentes no pasaron a mayores.

Horacio Cartes fue electo como nuevo titular de la Junta de Gobierno de la ANR durante las internas simultáneas realizadas el pasado 18 de diciembre. En la ocasión, el ex mandatario se impuso al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.