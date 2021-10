Encarnación exigirá doble dosis de vacunas para disfrutar del verano

“Buscando la mejor temporada de verano para Encarnación con compromiso, trabajo y gestión, me reuní con el ministro de Salud, Julio Borba, donde abordamos varios temas, como el porcentaje de personas inmunizadas, que ronda los 3.000.000 de paraguayos, y partiendo de esa información mi intención de que se siga inmunizando la mayor cantidad posible de encarnacenos e itapuenses. Por sobre todo, con una mirada hacia el verano 2022 que ya empezó a moverse y como eje principal de esta temporada, será prioridad para ingresar a las playas, hoteles, sectores gastronómicos, eventos y entretenimientos, contar con el carné o el código QR digital comprobante de aplicación de la doble dosis de la vacuna anti-Covid-19”, señaló Yd.

Asimismo, afirmó que será establecido un estricto protocolo que si bien la vacuna no es obligatoria, sí será obligatorio para todos los que quieran ingresar a eventos de aglomeración de personas, contar con el carné de vacunación con doble dosis.

Por otro lado, también fue abordado el tema de la continuidad del sistema integrado de salud entre el Hospital Regional y el Hospital Municipal Pediátrico, donde el intendente encarnaceno reelecto pidió mayor acompañamiento en insumos, logística y también el compromiso del Ministerio de hacerse cargo de rubros de personal de blanco sean médicos, enfermeros o funcionarios del Hospital Pediátrico.

CARNAVAL ENCARNACENO. Por otro lado, el jefe comunal también habló con el ministro de Salud sobre uno de los principales atractivos que ofrece Encarnación en la temporada veraniega: los corsos encarnacenos, cuya realización en el 2022 está en duda por la situación sanitaria. En ese sentido, el intendente, atendiendo a la importancia para la economía encarnacena la realización de la mayor fiesta carnestolenda del Paraguay, pidió a la máxima autoridad sanitaria del país, definir con carácter de urgencia a más tardar para el 15 de noviembre, la autorización y aprobación del protocolo que será implementado. Yd fue claro al señalar que, en caso de no resolverse este aspecto para el 15 de noviembre, no se realizará el carnaval 2022. “El ministro comprometió su visita a Encarnación para otorgar la respuesta definitiva en la primera quincena del mes de noviembre, de no darse la autorización y el protocolo aprobado para esa fecha, no se realizarán los corsos”.