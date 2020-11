En pandemia, jóvenes se organizan para transformar la educación

La brecha digital, la desigualdad social y la creación de más espacios para dialogar sobre la urgente transformación educativa son temas de debate entre jóvenes líderes de diversos sectores agrupados en la plataforma Paraguay Ahora.

En esta pandemia se organizan para debatir sobre estos cambios y para realizar conversatorios con expertos del área. Recientemente, armaron la charla Encuentro Situaciones y Desafíos de la Educación en Paraguay, con expertos como la ex ministra de Educación, Marta Lafuente y el asesor educativo y titular de la Asociación de Instituciones Educativas del Paraguay, Luis Ramírez. “Nos preocupamos por las urgencias que se dan en educación, que ya teníamos antes de la pandemia y ahora afloraron. Creemos también que siempre se da una respuesta sobre lo que sucede en el momento y no una proyección hacia el futuro”, comenta Carolina Fernández. La joven representa al sector de la sociedad civil. Los líderes aseguran que es fundamental proponer debates que generen propuestas para visibilizar los cambios necesarios en las escuelas y todo su contexto. Una de las condiciones que crecieron con la aparición del Covid-19 es la desigualdad social que afecta a niñas, niños y adolescentes. “Se amplió la accesibilidad con la reforma educativa anterior, pero no puede ser que en el 2020 ni el 50% de retención tenga el sistema. Son aspectos que se deben cambiar indudablemente y no podemos hacerlo en espacios cerrados sin un diálogo abierto”, reflexiona Fernández. bRECHA Una evidente brecha en el acceso a conectividad o a tecnologías se evidenció en el sector con esta pandemia, reflexionan desde Paraguay Ahora. Para Federico Mora, coordinador de Becal y uno de los miembros de la plataforma, una de las preocupaciones en el mediano plazo debe ser reducir esta brecha digital. “Vimos un Paraguay partido ante el cierre de las escuelas. Uno según el nivel de conectividad, otro según el acceso a equipamiento tecnológico”, lamenta el especialista. Mora expresa además que en el futuro se visualiza un aula con un esquema donde se den elementos de semipresencialidad, entre lo virtual y la ida a la escuela. “No podemos darnos el lujo de cerrar nuevamente todo un año el aula; a nivel mundial se redefine lo que entendíamos como la escuela como lugar presencial donde se produce esta magia de la educación”, remarca Mora. Agrega que se debe tener en cuenta cambios en el contenido del currículum, con más desarrollo de habilidades blandas, focalizar la capacitación en el individuo y su formación integral como persona. A esto se suma la necesaria formación de calidad de los docentes para atraerlos al magisterio. Los jóvenes de la organización presentarán propuestas de políticas públicas ante el Estado al finalizar el cierre de año. Es por eso, explican, que seguirán las actividades para generar más debates.



Necesita-mos más conversa-ciones que generen propuestas que impacten en el sector educativo; este diálogo amplio y basado en la diversidad y en la inclusión es nuestro rumbo a seguir.



Carolina Fernández,

miembro de la sociedad civil.



nuevo virus del siglo



El mundo que viene va a ser de muchos cambios, no tiene sentido formar solamente en conocimiento objetivo técnico, sino también en la capacidad de poder asimilar estos contextos de cambios.

Federico Mora,

representante del sector público.