Los diputados colorados no se aguantaron las ganas de refregarles a sus colegas liberales y a otros de la Concertación Nacional la contundente victoria registrada en las pasadas elecciones. Incluso, pusieron la polca colorada.

El diputado Roberto González pidió a los liberales hacer autocrítica y los cuestionó por no construir un discurso e intentar ganar con lo de “patria o mafia” y que los voceros del Partido Liberal no tienen la ética moral para hacer denuncias sobre la dignidad.

“Qué hace una coimera hablando de integridad, qué hace una inmoral pontificando sobre moral. Qué hace una desvergonzada hablando de recato y honestidad. Qué hace una incoherente hablando de coherencia política”, cuestionó, cambiando la letra de una canción de Ricardo Arjona.

Asimismo, dijo que hay tanta torpeza en el Partido Liberal y que Efraín Alegre perdió por más de 400.000 votos y ahora se anima a hablar de robo de la voluntad popular. También criticó que hayan intentado dar una sensación de victoria anunciando su gabinete.

https://twitter.com/RocioPereira/status/1653797028172816386 Colorados festejando su victoria en la sesión de Cámara de Diputados. pic.twitter.com/FU9B07rDG3 — Rocío Pereira Da Costa (@RocioPereira) May 3, 2023

“Son tan inútiles que ahora quieren ir al remolque de Payo Cubas, primero para generar movilizaciones que no tienen capacidad de organizar y queriendo ser violentos, que tampoco pueden ser por inútiles”, cuestionó.

“Qué bajo cayeron, detesto a los figuretis, charlatanes, que también tenemos en el Partido Colorado. No podemos perder como la guerra y venir a culparle al pueblo”, manifestó y puso un audio del intendente de Emboscada, quien habría pedido salir a las calles a la gente para manifestarse, instando a un golpe de Estado.

Previamente, la diputada Celeste Amarilla citó a varios pensadores para criticar la falta de conciencia, de futuro, de gobierno, ya que a la clase política no le importa más que su miserable vida, sea pobre o rica, y mucho menos que haya compatriotas que no tienen medicamentos en los hospitales.

“Acá ni siquiera es el Partido Colorado el problema del Paraguay, luego de un análisis en estos dos días posteriores, llegué a la conclusión de que el Partido Colorado es minoría y ganan las elecciones porque el resto del país está compuesto por una partida de estúpidos y megalómanos que no tenían ni la menor posibilidad de ganar”, afirmó Amarilla.

“De lo único que tiene la culpa el Partido Colorado es que se cree una clase social indolente, interesada en nada y les han decepcionado a los que no votaron nunca al Partido Colorado ni liberal y hoy esa gente está detrás de un anarquista, al que el Partido Colorado le dio plata para que divida y que no creo que el débil de Santiago Peña pueda enfrentar”, adelantó.

Polcas de ambos partidos

El diputado liberal Hugo Capurro dijo que van a seguir siendo derrotados cuando se candidate el mejor operador del Partido Colorado, que considera es Efraín Alegre.

De igual manera, pidió que el TSJE audite todas las máquinas para que pueda seguir siendo una institución confiable.

“Efraín es un buen liberal, pero no une a la gran mayoría”, expuso, asegurando que el PLRA perdió su identidad y que muchos liberales querían seguir escuchando su música para ir a votar con convicción, por lo que pidió a sala técnica poner la canción de su partido, para luego pedir a Alegre que dé un paso al costado y salga por la puerta grande.

El diputado Basilio Núñez también pidió poner la música colorada, tras criticar a Celeste Amarilla y tratarla nuevamente de coimera y comprabancas.

“Es momento de festejar, porque 461.000 votos de diferencia, es histórico. ¿Qué fraude va a haber?, un fraude son ustedes con su candidato a presidente en tres periodos y, por favor, en el próximo periodo pónganle otra vez y ya vamos a doblar en voto”, se burló.

También pidió que Alegre siga participando en las elecciones y tendrán 70 años más de coloradismo.

Críticas a Efraín Alegre

El diputado liberal Carlos Silva dijo que se calló para no disminuir las chances de la oposición y que se veía venir la catástrofe, por la miserable conducción que se tiene en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“En 10 años ha servido solo como plataforma de un grupo minúsculo, que no entiende que para llegar se necesita una participación. Sin unidad no vamos a llegar al poder y siempre hemos dicho que el presidente del partido no puede ser candidato a presidente, debería ser un mediador y constructor de todas las fuerzas políticas”, analizó.

Silva aseguró que fraude hubo en las internas de la Concertación y del PLRA y que se calló para no reducir las chances en las elecciones pasadas, pero que se tuvieron resultados ficticios en la Concertación y que presentó denuncias con pruebas en la Fiscalía, además de calificar de experimento absurdo la Concertación Nacional.

“Una concertación que no admitía discrepancias, se los tildaba de contreras, satélites, de todo lo peor y, mientras tanto, los demás haciendo nada logran tener esa vocación de poder. Lamentablemente, la persecución inmisericorde ha hecho dinamitar a la oposición”, cuestionó.

El diputado colorado Walter Harms calificó de eterno perdedor a Alegre y a su frase desgastada de “patria o mafia” y que no brindó una alternativa de propuesta política que cree esperanza.

El diputado Julio Mineur dijo que el PLRA participó de las elecciones utilizando una de las plataformas más amplias para competir contra el Partido Colorado y se debía constituir en una verdadera alternativa, pero que posteriormente si uno no estaba de acuerdo se activaba el discurso de llanocartista y se los apartaba.

Llamado a la calma

El diputado colorado Derlis Maidana celebró el “colosal” triunfo gracias a la unidad del Partido Colorado y a la división de la oposición.

“Le pedimos a Payo Cubas que ha hecho una gran elección que se ciña a los principios republicanos y de derecho, no alentando a la lucha de paraguayos contra paraguayos sin ningún sustento político”, llamó a la calma al candidato independiente Paraguayo Cubas.

La diputada de Encuentro Nacional, Kattya González, alegó que no hay mayor fraude del que guarda las apariencias y se ajusta a las formalidades, mientras que con el copamiento del sistema electoral se distorsiona y traiciona a través de innumerables trampas y prácticas corruptas, como la compra de votos, las ventajas indebidas, presiones, abuso de poder, prepotencia y el engaño.

“El fraude no se comete solo el día de las elecciones y ocurre mucho antes, cuando se apoyan aumentos que desangran el presupuesto político para contratar operadores políticos y aceitar la gran máquina prebendaría. Es todo un sistema el que está podrido y construido para beneficiar a los dos grandes partidos”, cuestionó.

De igual manera, dijo que están jugando con reglas injustas y peleando en condiciones desiguales.

“Los resultados pueden ser legales, pero son profundamente ilegítimos. Hoy perdieron la confianza y el mero cumplimiento de la formalidad ya no convence a nadie”, expresó.

También dijo que la verdadera oposición democrática necesita hacer autocrítica y transmitir una ilusión transformadora y en beneficio de las minorías, hasta hoy postergadas, y entender las señales para canalizar el hartazgo, la apatía y la desesperanza por la vía democrática.

Pero que, sin embargo, es la única manera de detener las derivas autoritarias, anárquicas y destructivas, ya que de lo contrario solo se tendrán más violencia y represión.

El diputado de Patria Querida Juan Sebastián Villarejo indicó que en Paraguay siguen el sufrimiento, el dolor y el discurso victorioso de quienes lo causan.

“No es el camino la violencia y nunca será, jamás, y debemos reivindicar la democracia y por más indignación que sintamos. A la democracia se la defiende y a muchas personas les ha costado la vida vivir en democracia”, aseveró, trayendo a colación el pasado reciente de la dictadura de Alfredo Stroessner.